¿Usa Bismarck Méndez la pastillita ‘del amor’ que promociona? Esto nos dijo el presentador de canal 7

Bismarck Méndez aseguró que a estas alturas de su vida, no le da pena hablar de ningún tema. (Instagram)

A Bismarck Méndez le han pegado unas vaciladas en los últimos días por promocionar una pastillita “del amor” que promete evitar que el hombre falle en la cama y, así, dejar a su pareja con una sonrisa de oreja a oreja.

Desde sus compañeros en De boca en boca, hasta amigos del medio y seguidores en redes sociales le han pegado color al querido Patacón por promover el medicamento para la potencia sexual.

La Teja habló este jueves con el galanazo de Teletica para preguntarle sobre el tema y conocer si el medicamento que impulsa es porque el peso de los años (tiene 51) ya le están pasando la factura cuando de dar amor se trata.

Buena gente, como siempre, Bismarck respondió a todo y reconoció que sí consumió el medicamento, pero no porque en la cama no esté funcionando bien, sino porque debía hablar del fármaco y para hacerlo con propiedad debía vivir su propia experiencia.

“Ya lo usé y la doña está que aplaude sola. Lo usé para experimentar el asunto y como prueba porque nunca había utilizado medicamentos así, entonces quería ver porque si voy a hablar del producto tengo que probarlo. Ahí tengo un arma secreta ahora”, contó Méndez.

El presentador de De boca en boca recalcó que no lo consume habitualmente porque aún no lo requiere y sí aclaró a la gente que antes de consumirlo deben consultar con un médico pues el medicamento es de prescripción.

Bismarck aceptó que hacerle publicidad a la pastillita es uno de los contratos más curiosos que ha tenido como influencer en redes sociales, porque toca temas que muchas veces son tabúes y del que los hombres huyen hablar.

“Este es uno de los más curiosos productos que me ha tocado promocionar porque toca fibras que son, muchas veces, tabú. A los hombres nos cuesta hablar de este tipo de cosas y genera esa morbosidad de que si será que tiene problemas. Pero ha sido interesante porque hasta mujeres me escriben agradeciendo que toqué el tema porque a sus esposos o novios les ha pasado”, refirió.

Esta es la pastillita a la que le está haciendo bastante bulla en redes sociales Bismarck Méndez.

De salud

El Patacón se sale del canasto y dice que el tema hay que hablarlo sin miedo y se le debe dar atención como a cualquier otro tema de salud.

“Creo que la sensibilidad de nosotros, los hombres, hay que tocarla. Muchas veces nos pintan como muy machistas y que solo músculo y solo esto y lo otro y también nos pasan cosas como a las mujeres. Tiene que haber un balance en la vida y yo ya entré en ese balance. No me afecta ni nada y más bien he recibido muchos mensajes de mujeres felicitándome por tocar el tema”, agregó.

Asimismo contó que no lo pensó dos veces cuando le ofrecieron publicitar el producto y que en ningún momento sintió vergüenza en hablar sobre el tema en redes sociales.

“No me sonroja para nada hablar de este tema. Ya pasó mucha agua debajo de este puente. Ya con 51 años el tema que te pongan no te va a dar ninguna pena ni te va a sonrojar. Claro que te van a vacilar montones, pero también es una forma de abordar un problema que tenemos nosotros los hombres y que a la gente le da pena tocar por un asunto de virilidad”, enfatizó.

Si bien es cierto, el producto que promociona Bismarck generó roncha y chotas, hubo comentarios que más bien salieron en favor del atractivo presentador de Teletica.

Principalmente mujeres dudan de que el vecino de Coronado tenga problemitas de ese tipo.

“No creo que tengas necesidad de utilizarla porque un hombre tan sano y saludable, no tiene necesidad de usar eso”, apuntaron algunos de los comentarios, aunque no son los que abundan.

Bismarck recordó que, si bien, la edad hace más propensos a los hombres a presentar problemas de este tipo, no es un factor determinante, pues mencionó que es una situación que se puede sufrir en cualquier etapa de su vida y por diferentes situaciones que no necesariamente son fisiológicas o de edad.

Los compañeros de De boca en boca son algunos que han vacilado bastante a Bismarck Méndez por promover la pastillita del amor.

“A veces es por malos hábitos alimenticios, de no hacer ejercicio y hábitos de estilo de vida que los hombres se dan cuenta que tienen un problema así, porque el mismo celular y las redes sociales te genera ser una persona inactiva y sedentaria”, recordó.