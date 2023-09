Ojo la vacilada que le pegaron a Bismarck Méndez por un anuncio

Hasta los presentadores de De boca en boca vacilaron a Bismarck Méndez por su anuncio. Facebook

Al presentador Bismarck Méndez le pegaron tremenda vacilada en sus redes sociales por su trabajo como influencer.

Al famoso Patacón lo contrataron para anunciar una nueva marca de pastillas para la potencia sexual y hasta sus compañeros de De boca en boca se han burlado de él.

“¿Soldado caído, rasta?”, le escribió Mauricio Hoffmann, mientras que Montserrat Del Castillo le metió color con Natalia Monge: “Reunión urgente mañana”, y etiquetó a la presentadora.

Esos comentarios generaron que muchos de los seguidores del limonense también lo agarraran de “pato de la fiesta” y lo empezaran a vacilar.

“Cuando no me funcione no diré nada, pero habrán señales”, le puso una seguidora.

Hasta por la cara que hizo Bismarck para promocionar el producto fue objeto de burla para algunos. Instagram

Eso no es todo, en el podcast de Choché Romano y Yiyo Alfaro también tocaron el tema en su último capítulo y ahora todos están esperando qué tendrá que decir el presentador de ¡Qué buena tarde! al ver la publicación de su gran amigo.

Sin embargo, también hubo una que otra seguidora que más bien lo piropeó y le escribió: “Eso es sólo publicidad. Usted no necesita eso. No tengo pruebas, pero tampoco duda”.