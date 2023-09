Montserrat del Castillo reveló que ha sido lo más complicado de montar su propio negocio

La presentadora Montserrat del Castillo, contó lo que ha vivido con su emprendimiento.Foto: Mayela López

Aunque muchas personas piensan que es fácil emprender, la presentadora de canal 7 Montserrat del Castillo no se guardó nada y reveló las verdades que ella pasa con su emprendimiento.

La guapa, a través de su cuenta de Instagram, contó que eran las 10:50 de la noche del pasado domingo y no había terminado de ordenar las cositas de su tiendita en línea y añadió: “Es abrumador todo lo que tenemos que hacer las personas que emprendemos, yo entiendo, es difícil, cansado, es todo, pero vale la pena. A veces para alcanzar metas grandes, hay que hacer esfuerzos grandes y dar la milla extra”.

Así mismo, la curvilínea sorprendió a sus seguidores luego de contar que ella ha pasado situaciones complicadas.

“Hay que trabajar para levantar algo propio, yo tenía miedo de emprender, pero Dios puso en mi camino personas que me apoyaron”, expresó.

Monse contó que ella realizó una actividad este año; pero la vio fea, porque el primer día, solo llegó una persona; sin embargo días después vio el sol, porque llegaron más.

“Yo estaba enferma y me quede toda la tarde, sentí feo, pero Dios me ayudó a mantener la fe, y a no rendirme, me puse a subir las cosas que vendo en línea y vendí un montón”, contó.

Además, la presentadora contó que cada vez que ella logra una meta se siente muy bien, la guapa aprovechó para invitar a sus seguidores a emprender, dándoles un buen consejo.

“Si ustedes quieren emprender lo pueden hacer poco a poco, Dios lo va levantando a uno, abriendo puertas correctas, si usted está haciendo algo que no le funciona escuché a Dios, tal vez es por otro lado, y Dios quiere algo mejor para usted, pero no se rindan”, concluyó.