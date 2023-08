Montserrat del Castillo explica por qué no comparte casi nada sobre su familia en redes sociales

Montserrat del Castillo durante el estreno en el país de la película Barbie, hace unos días. (Instagram)

Montserrat del Castillo comparte muchísimo de su diario vivir en redes sociales, con publicaciones en las que la mayoría de las veces aparece solita, sin su familia.

Sobre eso le preguntaron este lunes a la presentadora de De boca en boca, quien puso la cajita de preguntas en sus historias de Instagram para que sus miles de seguidores les dieran rienda suelta a sus curiosidades.

Según Montserrat, entre las preguntas que le hicieron, se repetía mucho la de por qué su familia no salía con ella en redes sociales, y esto fue lo que dijo la guapa.

“La verdad no me gusta tanto; mejor no. Las redes sociales son mías y ahí expongo algunas cosas. Creo que es mejor guardar ciertas cosas para uno, porque el hijo y el esposo son sagrados”, dijo Montse en un primer momento.

Montserrat del Castillo prefiere no exponer a su familia en redes sociales

Del Castillo se casó en noviembre del 2019 con el chef mexicano Jhona Monroy, y fruto del gran amor, la pareja procreó a su único hijo Jhona, de tres añitos.

En una historia siguiente, la exparticipante de Dancing with the Stars, subrayó que la familia es sagrada y que la figura pública es ella y no ninguno de sus otros seres queridos.

“Obviamente, yo no los oculto, me van a ver con ellos en todo lado, pero prefiero que eso quede privado. A veces posteo algunas cositas, a veces les comparto algo, pero este perfil es público”, afirmó Montse.

Aclaró también que, de todas maneras, cuando está con su esposo y su hijo, prefiere no tener el celular con ella para que no haya distracción ni nada que le quite el tiempo de calidad que quiere ofrecerle a su familia.