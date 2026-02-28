Cantante costarricense sufre accidente en México “que comprometió su estado de salud”

El cantante y músico costarricense Ivanko fue trasladado de emergencia a Costa Rica luego de un accidente que sufrió en México y que comprometió su estado de salud.

La situación que enfrentó el artista fue comunicada a través de sus redes sociales en las últimas horas, pese a que la emergencia ocurrió a mediados de mes.

Ivanko es un cantante costarricense. (Instagram/Instagram)

El comunicado oficial del equipo

“Amigos y comunidad de Ivanko, por parte de su equipo de producción les informamos que el pasado miércoles 18 de febrero tras el simulacro de sismo en la Ciudad de México aconteció un accidente que comprometió su estado de salud y tuvo que ser trasladado de emergencia a Costa Rica”, indica el comunicado.

Hasta el momento no se ofrecieron más detalles sobre el estado actual de salud del costarricense, ni si se encuentra hospitalizado o recuperándose en su casa.

La situación que enfrentó Ivanko fue comunicada de esta forma. (Instagram/Instagram)

Gira en México queda en vilo

El artista tenía anunciada una gira musical en México a partir de abril; sin embargo, tras lo sucedido, las presentaciones quedaron en suspenso.