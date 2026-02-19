Exparticipante de Tu cara me suena denuncia públicamente que fue estafado

El cantante costarricense Ramzi, exparticipante de Tu cara me suena, denunció públicamente la estafa bancaria que sufrió y de la que se percató casi a la medianoche de este miércoles.

El artista, cuyo nombre real es Gabriel Ramírez, contó que la desagradable sorpresa llegó luego de revisar el balance de su cuenta tras realizar varios pagos durante el día.

Ramzi es un reconocido cantante costarricense. Fotografía: Instagram Ramzi. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cantante Ramzi revela en San Valentín lo que su novio hizo por él y lo presume como pocas veces

Ramzi detectó siete transacciones sospechosas

Ramzi dio a conocer la situación por medio de Instagram. Aunque no detalló el monto exacto del dinero sustraído, sí reveló que utilizaron los datos de su tarjeta en aproximadamente siete transacciones.

“Fui estafado”, dijo antes de contar con detalle cómo se dio cuenta del asunto.

“Tenía intriga de que los números no me cerraban con las transacciones que realicé el día de hoy (miércoles) y con el saldo que tenía en mi cuenta al final del día. Realizaron aproximadamente siete transacciones bajo los datos de mi tarjeta de débito. ¿Cómo? No tengo idea”, dijo el sancarleño.

El cantante aseguró que nunca paga con la tarjeta física, sino que utiliza billetera digital, lo que aumentó su desconcierto sobre cómo lograron obtener la información.

Ramzi participó en el 2024 en Tu cara me suena. En la foto, interpretando a José José en el programa de Teletica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

LEA MÁS: Cantante Ramzi se le destapa a su novio al celebrar el primer año juntos

“Estamos expuestos por confiar demasiado”

Ramzi explicó que, tras comunicarse con el banco, le indicaron que este tipo de fraude está ocurriendo con frecuencia.

“Es algo que me pone a pensar a lo que todos estamos expuestos por confiar demasiado. Me explican en el banco que eso está pasando demasiado últimamente y que ahora son ‘bots’ o personas quienes inventan números al azar y cuando logran pegar los datos una tarjeta real con fondos la pasan hasta agotar existencias”, explicó.

Su caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las estafas electrónicas y fraudes con tarjetas bancarias en Costa Rica.

Ramzi expuso la desagradable situación que vive en este mensaje de Instagram. Fotografía: Instagram Ramzi. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cantante costarricense vive momento devastador al interpretar el Ave María en el funeral de su papá

El consejo que dio tras la estafa

Lejos de quedarse solo con la molestia, el artista aprovechó la experiencia para lanzar una recomendación a sus seguidores.

“Antes de realizar cualquier compra revisen siempre cuánto dinero tienen en su cuenta y cuánto les queda después de realizar la compra, para que no les agarre tarde y puedan reaccionar inmediatamente en caso de estafa”, recomendó.

Ramzi es ampliamente conocido en el país por su carrera musical, la cual impulsó aún más en el 2024 cuando participó en el programa de imitaciones de Teletica.