Cantante Ramzi revela en San Valentín lo que su novio hizo por él y lo presume como pocas veces

Exparticiante de Tu cara me suena vive una relación amorosa pública a pesar de las críticas que pueda acarrear

Por Manuel Herrera

El cantante costarricense Ramzi, recordado por su participación en Tu cara me suena, celebró este San Valentín de una manera muy especial y, como pocas veces, abrió su corazón para hablar de su relación con Luis Esquivel.

El artista no se guardó nada y compartió un mensaje cargado de amor, gratitud y emoción que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Ramzi es un reconocido cantantes costarricense. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cantante Ramzi reveló cómo salió del clóset y habló como nunca de su actual novio

“Me abrazó tan fuerte que unió mi corazón”

Ramzi publicó un mensaje dedicado a su pareja que dejó ver lo importante que ha sido en su vida.

“¿Y cómo no amarle? Si cuando llegó a mi vida me abrazó tan fuerte que todos los pedazos rotos de mi corazón volvieron a unirse, gracias por ser esa luz en mi vida. Te amo. Eres lo máximo mi amor. Feliz San Valentín”, posteó el artista en Instagram con una foto en la que mostró a su galán como pocas veces.

Con esas palabras, el cantante dejó claro que su relación no solo está llena de cariño, sino que ha sido un proceso de sanación y apoyo mutuo.

Ramzi
Ramzi compartió esta foto con su romántico y revelador mensaje de San Valentín. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cantante tico fue rechazado por su padre por ser gay y él le respondió con poderosa carta

La respuesta de Luis Esquivel

La historia no quedó ahí. Luis Esquivel, su novio, también respondió públicamente con un mensaje corto, pero contundente.

“Que te amo y doy gracias a la vida de poder tenerte conmigo”, afirmó Esquivel.

El mensaje fue acompañado por una foto de ellos en la playa divirtiéndose mientras toman sol.

