Reconocido cantante de Costa Rica anuncia que será papá

El reconocido cantante costarricense Kavvo dio la noticia más importante de su vida: será papá por primera vez.

El artista lo confirmó este jueves por medio de sus redes sociales, donde compartió un emotivo video.

“Voy a ser papá y estoy muy feliz. Sí, así como lo escucharon. Voy a ser papá”, expresó.

Kavvo y su pareja confirmaron que esperan bebé. Fotografía: Instagram Kavvo. (Instagram/Instagram)

Kavvo anuncia que será papá con emotivo video

Kavvo, cuyo nombre real es Sandro Herrera, aprovechó el gran anuncio para lanzar su nuevo tema musical, una canción que coincide perfectamente con el momento personal que atraviesa junto con su pareja.

La pieza se titula “Tú mi lugar”, y fue precisamente el fondo musical del video con el que anunció la llegada de su bebé.

“Hay canciones que, sin saberlo, terminan encontrando su verdadero significado con el tiempo. Hoy, ‘Tú mi lugar’ calza con mi vida de una forma que no puedo explicar con palabras. Este video, esta canción y este momento vienen desde lo más profundo de mi corazón”, dijo Kavvo.

Cantante costarricense anunció así que será papá

Un nuevo capítulo en su vida

La noticia llega meses después de que el cantante abriera su corazón en octubre pasado para contar que había dejado de fumar marihuana, decisión que fue celebrada por muchos de sus seguidores.

Ahora, el intérprete se prepara para asumir el rol más importante de su vida: el de papá, una etapa que, según dejó ver, lo tiene completamente ilusionado.

Desde La Teja les enviamos felicitaciones a los nuevos papás.

