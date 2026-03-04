Falleció la icónica actriz mexicana Ana Luisa Peluffo

La actriz Ana Luisa Peluffo falleció este miércoles 4 de marzo a los 96 años, según confirmó su familia mediante un mensaje compartido en redes sociales.

“La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz en su rancho en Jalisco (México), acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”, expresaron.

También señalaron que los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, respetando su última voluntad.

Ana Luis Peluffo participó en numerosas películas y telenovelas. (Canal de las estrellas/Facebook Telenovelas Fans)

Ana Luisa Peluffo falleció a los 96 años. (Ana Luisa Peluffo/Instagram)

Su partida representa una pérdida significativa para el cine mexicano, especialmente para quienes reconocen en ella a una de las figuras más representativas de la Época de Oro y de las décadas posteriores, cuando continuó activa en la industria.

Una carrera que rompió barreras

Peluffo inició su trayectoria en 1948 con la película “Tarzan and the Mermaids” y al año siguiente participó en “La venenosa”.

Sin embargo, fue su actuación en “La fuerza del deseo” marcó un antes y un después, al protagonizar el primer desnudo del cine mexicano, un hecho que generó debate y le abrió nuevas puertas en la industria.

A lo largo de su extensa carrera participó en más de 200 películas, consolidándose como una de las mejores actrices de su país.

Formó parte de exitosas telenovelas como “Marimar”, “Lazos de amor”, “Tú y yo”, “Mujeres asesinas 3″, entre otras.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada cuatro veces y solamente tuvo un hijo.