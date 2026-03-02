Farándula

La famosa actriz de telenovelas Cynthia Klitbo sorprende al revelar que padece enfermedad incurable

Cynthia Klitbo habló sobre el diagnóstico que transformó su vida y los estrictos cambios que debe mantener

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La actriz Cynthia Klitbo sorprendió al revelar que padece Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el sistema digestivo.

Tras presentar malestares constantes, decidió someterse a diversos estudios médicos hasta confirmar el diagnóstico.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, los especialistas detectaron el padecimiento luego de varios análisis clínicos.

Instagram Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo habló de su padecimiento. Foto: Instagram (Cynthia Klitbo/Instagram)

Cambios drásticos en su alimentación

Una vez confirmado el diagnóstico, la actriz tuvo que modificar por completo su dieta y adoptar nuevos hábitos. El proceso no ha sido sencillo y, según confesó, también ha tenido un impacto emocional.

“Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, explicó.

Además, la intérprete debe realizar ejercicio diario y mantener disciplina constante para controlar la enfermedad y proteger su bienestar.

Klitbo es recordada por sus papeles en telenovelas como El privilegio de amar, Teresa, La dueña, Vino el amor, entre otras.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

