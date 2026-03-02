¡Histórico! Shakira rompe récord en el Zócalo y deja a más de 400 mil personas con la boca abierta

Si usted pensaba que ya lo había visto todo en conciertos masivos, lo que logró Shakira en la Ciudad de México le cambia la perspectiva.

Impresionante: el Zócalo quedó pequeño para Shakira (vea las fotos) (MARVIN RECINOS/AFP)

La artista colombiana cerró su gira con un espectáculo gratuito en el Zócalo capitalino que reunió a más de 400 mil personas, convirtiéndose en el evento con mayor asistencia en la historia de ese emblemático espacio.

La presentación, que arrancó poco después de las 8:30 de la noche, transformó la Plaza de la Constitución en un solo coro. Clásicos como “Estoy aquí”, “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka” retumbaron en el corazón de la capital mexicana, donde la barranquillera volvió a llamar a México su “casa”.

Con esta cifra, la cantante dejó atrás registros anteriores en el Zócalo, según People en Español, y es que superó los 300 mil asistentes que reunió Los Fabulosos Cadillacs en 2023, los 280 mil de Grupo Firme en 2022 y los 230 mil que convocó Paul McCartney en 2012.

Incluso se superó a sí misma, pues en 2007 ya había llenado el Zócalo con 210 mil personas.

Pero el fenómeno no se quedó solo en ese concierto. Durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira agotó 13 fechas en México y vendió cerca de 800 mil boletos, según datos de una de sus promotoras.

¡Una marea humana! Vea las impactantes fotos del concierto histórico de Shakira. (el pa, El País / GDA / Uruguay)

Lo nunca visto en México: vea las fotos del concierto masivo de Shakira (el pa, El País / GDA / Uruguay/captura)

Más de 400 mil personas: vea cómo Shakira hizo temblar el Zócalo. (el pa, El País / GDA / Uruguay)

Y como si fuera poco, la intérprete también figura entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, una señal más de que su legado sigue creciendo.

El show en el Zócalo no fue solo un récord. También marcó un momento simbólico en la carrera de la artista, quien en los últimos años ha enfrentado duros episodios personales tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Hoy, con una plaza abarrotada y cientos de miles de voces coreando sus canciones, Shakira demuestra que su conexión con el público está más fuerte que nunca.