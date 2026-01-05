Deportes

Así reaccionó Gerard Piqué ante inesperada provocación de un grupo de mujeres

El exfutbolista Gerard Piqué protagonizó un momento incómodo durante un paseo con amigos

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Han pasado más de tres años desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaron su ruptura, una noticia que generó numerosas críticas hacia el exfutbolista por una supuesta infidelidad.

En esta ocasión, la exfigura del Barcelona caminaba junto a varios amigos cuando un grupo de mujeres, desde un vehículo, reprodujo a alto volumen la sesión 53 de Bizarrap y comenzó a corearla.

LEA MÁS: Shakira es criticada por su comportamiento tras la caída de un camarógrafo en concierto

Según mencionaron algunos internautas, esto habría ocurrido por negarse a tomarse una foto con fans.

El clip muestra la reacción de Piqué ante la situación en la vía pública.

La reacción del exjugador

Ante la provocación, Piqué optó por ignorar completamente la situación. Continuó caminando sin detenerse y con el rostro parcialmente cubierto por el abrigo que llevaba puesto. Sus acompañantes, aunque evidenciaron sorpresa, siguieron avanzando junto a él sin responder al momento incómodo.

Este es uno de los videos que se ha hecho viral en redes.

LEA MÁS: Shakira da señales de una posible reconciliación con un examor que nadie esperaba

El video que se volvió viral

La escena quedó registrada en un clip que rápidamente se difundió en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones.

Shakira ha transformado su experiencia personal tras la ruptura en canciones que incluyen indirectas tanto hacia Piqué como hacia su actual pareja, Clara Chía.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gerard PiquéSesión 53BizarrapShakira
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.