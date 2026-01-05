Así reaccionó Gerard Piqué ante inesperada provocación de un grupo de mujeres

Han pasado más de tres años desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaron su ruptura, una noticia que generó numerosas críticas hacia el exfutbolista por una supuesta infidelidad.

En esta ocasión, la exfigura del Barcelona caminaba junto a varios amigos cuando un grupo de mujeres, desde un vehículo, reprodujo a alto volumen la sesión 53 de Bizarrap y comenzó a corearla.

LEA MÁS: Shakira es criticada por su comportamiento tras la caída de un camarógrafo en concierto

Según mencionaron algunos internautas, esto habría ocurrido por negarse a tomarse una foto con fans.

El clip muestra la reacción de Piqué ante la situación en la vía pública.

La reacción del exjugador

Ante la provocación, Piqué optó por ignorar completamente la situación. Continuó caminando sin detenerse y con el rostro parcialmente cubierto por el abrigo que llevaba puesto. Sus acompañantes, aunque evidenciaron sorpresa, siguieron avanzando junto a él sin responder al momento incómodo.

Este es uno de los videos que se ha hecho viral en redes.

LEA MÁS: Shakira da señales de una posible reconciliación con un examor que nadie esperaba

El video que se volvió viral

La escena quedó registrada en un clip que rápidamente se difundió en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones.

Shakira ha transformado su experiencia personal tras la ruptura en canciones que incluyen indirectas tanto hacia Piqué como hacia su actual pareja, Clara Chía.