Así reaccionó Gerard Piqué ante inesperada provocación de un grupo de mujeres

Han pasado más de tres años desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaron su ruptura, una noticia que generó numerosas críticas hacia el exfutbolista por una supuesta infidelidad.
En esta ocasión, la exfigura del Barcelona caminaba junto a varios amigos cuando un grupo de mujeres, desde un vehículo, reprodujo a alto volumen la sesión 53 de Bizarrap y comenzó a corearla.
Según mencionaron algunos internautas, esto habría ocurrido por negarse a tomarse una foto con fans.
La reacción del exjugador
Ante la provocación, Piqué optó por ignorar completamente la situación. Continuó caminando sin detenerse y con el rostro parcialmente cubierto por el abrigo que llevaba puesto. Sus acompañantes, aunque evidenciaron sorpresa, siguieron avanzando junto a él sin responder al momento incómodo.
El video que se volvió viral
La escena quedó registrada en un clip que rápidamente se difundió en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones.
Shakira ha transformado su experiencia personal tras la ruptura en canciones que incluyen indirectas tanto hacia Piqué como hacia su actual pareja, Clara Chía.