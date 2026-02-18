Farándula

Shakira no podía creerlo: el inesperado cartel de Piqué que la dejó en shock en pleno concierto

El gesto de Shakira ante un cartel con la imagen de Gerard Piqué captó la atención de los asistentes

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La cantante colombiana Shakira continúa recorriendo distintos países con su gira Las mujeres ya no lloran, con la que celebra más de un año de presentaciones internacionales.

Durante uno de sus conciertos en El Salvador, se vivió un momento que rápidamente captó la atención del público y se volvió tendencia en redes sociales.

La reacción que se volvió viral

Mientras la artista interactuaba con sus seguidores y observaba los carteles que levantaban los asistentes, uno de ellos mostraba la imagen de Gerard Piqué, su expareja.

La cantautora colombiana Shakira asiste al estreno de «Zootopia 2», de Walt Disney Animation Studios, en Los Ángeles, California, el 13 de noviembre de 2025. (Foto de Apu GOMES / AFP)
Shakira no pudo ocultar su reacción al ver una fotografía de Piqué ante miles de asistentes. (APU GOMES/AFP)

Al notar la fotografía, Shakira abrió los ojos en señal de sorpresa, un gesto espontáneo que fue captado por varios asistentes y difundido ampliamente en plataformas digitales.

Cercanía con el público y repercusión en redes

La imagen de la reacción no tardó en circular entre internautas y medios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

Así reaccionó Shakira cuando vio a Piqué.
Así reaccionó Shakira cuando vio a Piqué. (Lizz Melara/TikTok)

La gira ha destacado por la cercanía de la artista con sus seguidores y por la fuerte reacción emocional que generan sus presentaciones.

Una gira marcada por récords y nostalgia

Shakira, de 49 años, se presentó en este país centroamericano entre el 7 y el 15 de febrero, donde logró récords de asistencia.

Durante los conciertos interpretó éxitos como Estoy aquí, Pies descalzos, Sueños Blancos, Bzrp Music Sessions #53, La Bicicleta y TQG, canciones que conectaron con varias generaciones de fans.

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

