Shakira dará un concierto gratis: acá le contamos en cuál país y todos los detalles

Shakira cerrará su gira mundial con un concierto gratuito en Brasil. (Francisco Rubio/La Prensa Gráfica)

Shakira confirmó que ofrecerá un concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, como cierre oficial de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El anuncio, realizado este 11 de febrero, provocó un aumento inmediato en las búsquedas en Google por parte de fanáticos que quieren conocer todos los detalles.

La presentación está prevista para el 2 de mayo de 2026 y se espera una asistencia multitudinaria, tomando en cuenta que Copacabana ha sido escenario de eventos históricos con cifras récord de público.

El espectáculo se realizará el 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana. (APU GOMES/AFP)

En sus anteriores conciertos en Brasil, la artista reunió a decenas de miles de personas. (Instagram/Instagram)

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el ingreso será gratuito. Así lo confirmó el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien explicó que el evento será abierto al público.

Brasil ha sido un país clave en esta gira. De hecho, la colombiana eligió territorio brasileño para iniciar el tramo latinoamericano del tour.

Posteriormente, la cantante recorrió distintos países de América Latina y Norteamérica. Actualmente cumple compromisos en Centroamérica y México, antes de continuar con fechas en Medio Oriente entre marzo y abril de 2026, incluyendo presentaciones en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Según Infobae en conciertos en Brasil, la colocha logró cifras impresionantes. En el estadio Morumbi de São Paulo reunió a más de 67.000 personas, e incluso algunas estimaciones elevaron el número a casi 80.000 asistentes. En Río de Janeiro, el estadio Nilton Santos también alcanzó su capacidad máxima para espectáculos musicales, superando los 45.000 espectadores.

Todo apunta a que el cierre en Copacabana podría convertirse en uno de los eventos más multitudinarios de su carrera.