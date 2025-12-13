Shakira golpea a sus fans de Costa Rica con este anuncio que oficializó

Un balde de agua fría se llevarán los fans costarricenses de Shakira con la noticia que oficializó la colombiana este sábado.

Tras meses de incertidumbre, la cantante confirmó que su tour mundial “Las mujeres ya no lloran”, sí lo presentará en Centroamérica, pero no será en Costa Rica.

Shakira no visitará Costa Rica con su tour "Las mujeres ya no lloran". (Instagram: Shakira/Instagram: Shakira)

LEA MÁS: Shakira es criticada por su comportamiento tras la caída de un camarógrafo en concierto

A través de sus historias de Instagram, Shakira comunicó que los únicos conciertos de ese tour mundial en la región serán en El Salvador.

“Únicas fechas en Centroamérica”, destacó la intérprete barranquillera en la publicación que hizo.

Los conciertos serán el 12, 14 y 15 de febrero, en lo que llamó una residencia centroamericana en el estadio Jorge “Mágico” González, en ese país.

Las entradas salen a la venta este 17 de diciembre.

Shakira confirmó que sus presentaciones en El Salvador serán las únicas de su actual tour en Centroamérica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Famoso cantante revela cómo lo hizo sentir Shakira al coquetearle frente a su esposa

Shakira se ha presentado en Costa Rica en dos ocasiones: en noviembre de 1996 en el Palacio de los Deportes, en Heredia, y en abril del 2011 en el Estadio Nacional.