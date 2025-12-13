Farándula

Shakira golpea a sus fans de Costa Rica con este anuncio que oficializó

Colombiana sí se presentará en Centroamérica con su gira “Las mujeres ya no lloran”, pero no será en Costa Rica

Por Manuel Herrera

Un balde de agua fría se llevarán los fans costarricenses de Shakira con la noticia que oficializó la colombiana este sábado.

Tras meses de incertidumbre, la cantante confirmó que su tour mundial “Las mujeres ya no lloran”, sí lo presentará en Centroamérica, pero no será en Costa Rica.

Shakira no visitará Costa Rica con su tour "Las mujeres ya no lloran". (Instagram: Shakira/Instagram: Shakira)

A través de sus historias de Instagram, Shakira comunicó que los únicos conciertos de ese tour mundial en la región serán en El Salvador.

“Únicas fechas en Centroamérica”, destacó la intérprete barranquillera en la publicación que hizo.

Los conciertos serán el 12, 14 y 15 de febrero, en lo que llamó una residencia centroamericana en el estadio Jorge “Mágico” González, en ese país.

Las entradas salen a la venta este 17 de diciembre.

Shakira
Shakira confirmó que sus presentaciones en El Salvador serán las únicas de su actual tour en Centroamérica. (Instagram/Instagram)

Shakira se ha presentado en Costa Rica en dos ocasiones: en noviembre de 1996 en el Palacio de los Deportes, en Heredia, y en abril del 2011 en el Estadio Nacional.

