Revelan causa real de muerte de Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy

La causa oficial de la muerte del actor Eric Dane fue confirmada tras su fallecimiento ocurrido el 19 de febrero, luego de enfrentar una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

De acuerdo con el certificado de defunción, publicado en medios internacionales, la causa inmediata fue insuficiencia respiratoria, mientras que la ELA fue señalada como la condición subyacente, según confirmó Us Weekly.

Detalles del certificado oficial

El documento oficial indicó que el actor fue incinerado el viernes 27 de febrero. Su familia había comunicado previamente la noticia de su fallecimiento mediante un mensaje en el que destacaron su fortaleza durante la enfermedad.

“Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció tras una valiente batalla con la ELA”, expresó la familia en el comunicado. También señalaron que estuvo acompañado por su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas, Billie y Georgia.

Su lucha pública contra la ELA

Dane, recordado por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, hizo público su diagnóstico en abril de 2025. En ese momento agradeció el apoyo de su familia y expresó su deseo de continuar trabajando mientras su salud se lo permitiera.

En entrevistas posteriores relató que los primeros síntomas fueron debilidad en su mano derecha, lo que inicialmente atribuyó al cansancio. Nueve meses después recibió el diagnóstico definitivo.

Durante un panel organizado por la fundación I AM ALS en diciembre de 2025, el actor aseguró que deseaba compartir su experiencia para generar conciencia sobre la enfermedad.

Mensajes de despedida

Rebecca Gayheart, con quien se casó en 2004, había hablado públicamente sobre el impacto emocional del diagnóstico. La familia pidió respeto y privacidad durante el proceso de duelo.

Eric Dane fue reconocido no solo por su trayectoria artística, sino también por su activismo en favor de la investigación y visibilización de la ELA, enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y puede comprometer funciones vitales como la respiración.

