Grey’s Anatomy se despide de Eric Dane con emotivo homenaje a Mark Sloan

La veterana serie Grey’s Anatomy despidió a Eric Dane con un emotivo homenaje en su más reciente episodio.

El actor, recordado por interpretar al doctor Mark Sloan, fue honrado con un video especial que recopiló sus momentos más significativos dentro del drama médico.

El tributo se emitió durante el capítulo transmitido por la cadena ABC en Estados Unidos y cerró el programa con un montaje de 65 segundos que recorrió escenas icónicas del personaje conocido como “McSteamy”.

El video estuvo acompañado por la versión de Tommee Profitt & Fleuries del tema “Chasing Cars”, de Snow Patrol, una canción que se volvió símbolo de los momentos más emotivos de la serie desde la segunda temporada.

A lo largo de los años, diferentes versiones de ese tema han sido utilizadas para despedidas y escenas cargadas de emoción, consolidándose como un recurso musical recurrente en los momentos más impactantes del drama hospitalario.

En esta ocasión, la producción recurrió nuevamente a esa pieza para recordar la trayectoria de Sloan, uno de los personajes más queridos por la audiencia.

Eric Dane se incorporó a Grey’s Anatomy en la segunda temporada como cirujano plástico. Su personaje, carismático y mujeriego, rápidamente ganó popularidad entre los seguidores.

Mark Sloan era el mejor amigo de Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, y su llegada estuvo marcada por el conflicto con Addison Montgomery, exesposa de Derek.

Con el paso de las temporadas, Sloan dejó de ser solo un personaje secundario y se convirtió en una figura clave dentro del hospital Seattle Grace. Su apodo, “McSteamy”, se transformó en parte de la cultura de la serie.

El personaje falleció en la octava temporada tras un accidente aéreo que afectó a varios médicos del hospital, aunque Dane realizó apariciones esporádicas posteriormente.

Eric Dane fue ampliamente conocido por su papel de médico de cirugía plástica en la serie 'Anatomía de Grey' donde era el Dr. Mark Slone. (JASON MERRITT/ GETTY IMAGES VIA AFP/JASON MERRITT/ GETTY IMAGES VIA AFP)

Una carrera más allá del hospital

Además de su papel en Grey’s Anatomy, Eric Dane continuó construyendo una sólida trayectoria en televisión.

En 2025 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). A pesar de la enfermedad, el actor participó en la serie Brilliant Minds, donde interpretó a un paciente con ELA, y concluyó el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs. La nueva temporada se estrenará el 12 de abril en HBO.

El homenaje en Grey’s Anatomy no solo recordó a un personaje icónico, sino también el impacto que Eric Dane tuvo en una de las series más longevas de la televisión estadounidense.

In loving memory of Eric Dane. ❤️ pic.twitter.com/ly5158927s — Grey's Anatomy (@GreysABC) February 27, 2026

