Esposa de Bruce Willis reveló la dura realidad que es estar con el actor

Emma Heming Willis detalló lo que significa estar junto a Bruce Willis desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad que transformó por completo su vida familiar.
En un artículo de opinión publicado en USA Today, la esposa del actor explicó que el rol de cuidadora no solo implica amor y compromiso, sino también desgaste físico y emocional.
“Si no te cuidas, es imposible cuidar de los que amamos”, escribió, dejando ver que acompañar al protagonista de Duro de matar requiere fortaleza constante.
Una realidad que cambió su vida
Bruce Willis fue diagnosticado primero con afasia en 2022 y luego con demencia frontotemporal en 2023. Además, presenta anosognosia, condición que le impide reconocer su deterioro.
Emma ha explicado que la enfermedad obliga a tomar decisiones complejas y a reorganizar por completo la dinámica del hogar. En otras intervenciones ha reconocido que el proceso no es como lo imaginaba y que el cuidado exige adaptación diaria.
“Tenemos que aprender a valorarnos realmente”, afirmó en su columna, al señalar que muchas veces quienes cuidan se dejan en segundo plano.
La esposa del actor ha insistido en que el acompañamiento es un proceso que requiere paciencia, comprensión y ajustes constantes, mientras la familia busca mantener estabilidad en medio de una enfermedad progresiva.
La actriz comentó que, pese al diagnóstico, Bruce “nunca conectó los puntos” respecto a su enfermedad.
“Estoy feliz de que no lo sepa”, explicó en el podcast The Unexpected Journey, al referirse a la anosognosia, una condición neurológica que impide al paciente reconocer su propio deterioro.
“Creo que él piensa que esto es su normalidad”
Heming relató que el actor vive esta etapa como parte de su cotidianidad. “Creo que él piensa que esto es su normalidad”, afirmó.
A pesar de los cambios que ha provocado la enfermedad, aseguró que Bruce “sigue muy presente en su cuerpo”, destacando que la conexión familiar se mantiene, aunque de una manera distinta a la de antes.
