Actor Finnian Garbutt revela que se encuentra en la última etapa de su vida tras duro diagnóstico

El joven actor Finnian Garbutt, conocido por su papel de Ryan Power en la serie Hope Street desde 2023 hasta el año pasado, habló del duro momento que está atravesando.

La noticia la comunicó a través de Instagram, donde expresó con franqueza la situación en la que se encuentra.

Al intérprete, originario de Irlanda del Norte, se le detectó cáncer de piel hace cuatro años y en esta reciente publicación explicó que durante el último mes comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda y la cadera, lo que motivó nuevas revisiones médicas y exámenes especializados y los resultados arrojaron un resultado negativo.

Finnian Garbutt es recordado por su papel en la serie Hope Street. (Finnian Garbutt/Instagram)

El mensaje que estremeció a sus seguidores

“Desafortunadamente, las pruebas han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en la última fase de mi vida.

“Estoy compartiendo esto porque es realmente difícil decírselo a las personas individualmente y espero que ahora que es público, pueda disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos”, mencionó Garbutt.

Su mensaje generó numerosos mensajes de apoyo, donde sus seguidores destacaron su valentía y trayectoria.

Una carrera que dejó huella

Además de su participación en “Hope Street”, el actor formó parte de producciones como “Casualty”, el cortometraje “To Break a Circle” y la película “Housejackers”.