¿Se llevó el secreto a la tumba? La misteriosa muerte ocurrida en la casa de Ana Luisa Peluffo

La muerte de Ana Luisa Peluffo en su rancho en Jalisco, México, este miércoles 4 de marzo, conmocionó al mundo del entretenimiento.

Reconocida como una de las figuras del Cine de Oro, su trayectoria artística dejó huella en varias generaciones; sin embargo, tras conocerse su fallecimiento, medios internacionales retomaron un episodio que durante décadas ha permanecido envuelto en dudas.

Se trata del caso ocurrido en 1965, cuando el periodista Rafael Romero murió en circunstancias extrañas dentro de la casa de la actriz, en Cuernavaca.

Ana Luisa Peluffo fue una existosa actriz mexicana. (Las Estrellas/Facebook Hoy)

El misterioso caso de 1965

De acuerdo con los reportes de la época, el comunicador llegó a la residencia acompañado de varios colegas para participar en una actividad laboral.

La reunión, que incluyó consumo de bebidas, terminó de forma trágica. Según testigos, Romero se apartó del grupo y posteriormente su cuerpo fue sacado de una piscina. Aunque intentaron auxiliarlo, fue demasiado tarde y se dio aviso a emergencias.

Inicialmente, el hecho se manejó como un accidente. No obstante, según el periodista Paco Macías, la autopsia reveló elementos que cambiaron el rumbo de la investigación.

Ana Luisa nunca se refirió al caso públicamente. (Las Estrellas/Facebook Hoy)

Romero presentaba fractura de cráneo, heridas y lesiones superficiales, además no tenía agua en los pulmones, por lo que la causa de muerte se atribuyó a golpes y no a ahogamiento.

Las autoridades informaron que en el jardín donde se celebraba la reunión había mesas volcadas, botellas rotas y vasos esparcidos. También se habló de presuntos intentos de encubrimiento y de presiones para evitar la autopsia. Las versiones ofrecidas por los presentes fueron contradictorias durante el proceso.

El caso fue cerrado, pero dejó múltiples interrogantes y Peluffo nunca se refirió públicamente al tema.

Su padre, Manuel Tránsito Peluffo, declaró en su momento que las lesiones del periodista pudieron producirse durante los intentos por salvarle la vida.

Seis décadas después, el episodio continúa siendo un misterio que vuelve a salir a la luz tras la reciente muerte de la actriz.