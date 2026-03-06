Maribel Guardia no se detiene y habría hecho nuevo movimiento para recuperar a su nieto

La actriz costarricense Maribel Guardia vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que en las últimas horas se viralizara su presencia en la Fiscalía General del Estado de Morelos, en México.

Según reportaron medios mexicanos, la artista habría acudido a las instalaciones judiciales en medio del conflicto legal que mantiene con Imelda Tuñón, madre de su nieto.

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México. (redes/Facebook)

Vista en instalaciones judiciales

De acuerdo con la información difundida, Guardia fue vista la mañana del 4 de marzo de 2026 en las oficinas ubicadas en el municipio de Temixco.

La actriz llegó acompañada por el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible denuncia o seguimiento de un proceso legal en curso.

Hasta el momento, ni Maribel Guardia ni su equipo legal han confirmado oficialmente el motivo de su visita.

Conflicto familiar sigue generando atención

Aunque no existe confirmación oficial sobre las razones de su presencia en la Fiscalía, diversas versiones apuntan a que estaría relacionado con la disputa legal que mantiene con su exnuera Imelda Tuñón.

El conflicto familiar surgió tras la muerte del cantante Julián Figueroa en 2023, hijo de Guardia y del fallecido Joan Sebastian.

Desde entonces, ambas partes han protagonizado un enfrentamiento público relacionado con temas de herencia y custodia del menor, hijo de Julián e Imelda, situación que ha mantenido el caso en el foco mediático.

La reciente aparición de Guardia en la fiscalía ocurre en medio de señalamientos y declaraciones públicas entre ambas partes, por lo que algunos medios no descartan que la actriz haya acudido para presentar una denuncia o dar seguimiento a un proceso legal.

Por ahora, Imelda Tuñón tampoco se ha pronunciado sobre si ha recibido alguna notificación judicial relacionada con este caso.

Falto un día al trabajo.



Mis compañeros: hoy vino Maribel Guardia. pic.twitter.com/D6cm8kBRgz — Villa (@viilla_) March 4, 2026

Nota realizada con ayuda de IA