Laura Bozzo estalla por caso de Maribel Guardia y lanza fuerte llamado a las autoridades

Laura Bozzo salió en defensa de Maribel Guardia tras el reciente comunicado de la actriz. (Instagram/Instagram)

La polémica que rodea a Maribel Guardia sumó una nueva voz… y no fue precisamente tibia. Laura Bozzo se pronunció con fuerza en redes sociales para respaldar a la actriz costarricense en medio del conflicto legal y mediático que mantiene con Imelda Garza.

Como usted recordará, hace un año Maribel interpuso una denuncia contra su exnuera, asegurando que su única intención era proteger a su nieto. Desde entonces, el caso ha estado marcado por versiones encontradas, procesos legales y una intensa exposición pública.

En días recientes, Guardia publicó un comunicado en el que reiteró que su prioridad sigue siendo el bienestar del menor y pidió respeto para la memoria de su hijo fallecido, Julián Figueroa, ante lo que calificó como calumnias y ataques mediáticos.

Maribel Guardia ha insistido en que su prioridad es el bienestar de su nieto. (Archivo/Archivo)

Tras ese pronunciamiento, Laura Bozzo decidió hablar sin filtros en redes sociales.

En su mensaje, la conductora aseguró que conoce de cerca la lucha que ha enfrentado Maribel y sostuvo que siempre ha actuado pensando en la protección de su nieto. Además, cuestionó que el menor esté siendo expuesto en redes sociales en medio de la disputa, e hizo un llamado directo a las autoridades mexicanas para que analicen la situación.

Bozzo también manifestó su preocupación por el posible daño emocional que podría estar enfrentando el niño debido a la confrontación pública y lanzó críticas contra ciertos periodistas que, según ella, han lucrado con el tema.

Sus palabras generaron una ola de reacciones divididas: mientras algunos apoyan su postura y piden que se priorice el bienestar del menor, otros consideran que el conflicto debería manejarse exclusivamente en los tribunales y lejos de la opinión pública.

Lo cierto es que el caso continúa creciendo en el ámbito mediático y sumando voces que toman partido, mientras el proceso legal sigue su curso.

Hasta el momento, Imelda Garza no ha respondido a las declaraciones de Bozzo.