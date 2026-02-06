Imelda Garza se defiende tras video donde se golpea para presuntamente culpar a Julián Figueroa

En los últimos días se viralizó un video en el que aparece Imelda Garza golpeándose contra el suelo y mostrando conductas violentas, mientras Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, la graba y le advierte que podría enfrentar consecuencias legales si lo atacaba.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, Imelda se habría golpeado con el fin de culpar a Julián.

Garza afirmó recientemente a los medios mexicanos, haber sido víctima de maltrato físico y emocional durante su relación con el cantante y actor, fallecido en abril de 2023.

Imelda Garza Turnón, exnuera de Maribel Guardia, salió a defenderse tras la difusión del video. (redes/Instagram)

La explicación de Imelda Garza

Ante la difusión del video, Imelda ofreció su versión de los hechos en una entrevista para el programa El gordo y la flaca, donde explicó el estado emocional que atravesaba en ese momento.

“Le dije: ‘Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz’, yo creo que fue el primer ataque de pánico que me dio en mi vida y el más horrible que he tenido.

“Lo que me hizo entrar a mí en una faceta de pánico, de rabia, es que me empieza a decir: ‘¿Cómo? Si tú te golpeaste sola’. ¿Cómo me voy a pegar sola si traigo un rasguño aquí?”, expresó la joven.

Maribel Guardia ha estado frente a procesos legales con su exnuera, Imelda Garza. (Captura IG/Captura IG)

Conflictos familiares tras la muerte de Julián Figueroa

Garza también afirmó que la difusión del video no era necesaria, ya que “los deja mal a los dos”, y responsabilizó a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber hecho público el clip.

Tras la muerte de Julián Figueroa, tanto ella como Maribel Guardia afirmaron inicialmente que la relación familiar era estable.

Sin embargo, en enero de 2025, la costarricense interpuso una denuncia contra su exnuera, relacionada con la seguridad de su nieto, José Julián.

Desde entonces han salido a la luz problemas legales y familiares.