Imelda Garza denuncia supuesta causa de muerte del hijo de Maribel Guardia distinta a la que se dijo al inicio

El conflicto público entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo y delicado capítulo, luego de que la viuda de Julián Figueroa afirmara que el cantante habría fallecido, aparentemente, a causa de un implante de naltrexona, colocado meses antes de su muerte, combinado con el consumo de sustancias.

Señalamiento directo sobre la causa de muerte

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa (redes/Facebook)

Julián Figueroa, quien falleció en 2023 a los 27 años, luchó durante años contra problemas de adicción, situación que ha sido reconocida públicamente por su madre, Maribel Guardia.

Según declaraciones de Imelda Garza, el cantante tenía un implante de naltrexona durante los dos últimos meses de su vida, el cual, al combinarse con sustancias tóxicas, habría provocado un deterioro severo en su salud.

Imelda aseguró que no fue informada cuando Julián fue llevado a colocarse dicho implante y rechazó las versiones que la señalan como responsable de la muerte del artista.

Garza responsabilizó directamente a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber tomado, supuestamente, decisiones médicas sin permitir que Julián recibiera el tratamiento adecuado.

De acuerdo con su versión, el implante fue colocado en Torreón, alrededor del mes de marzo, luego de que Julián concluyera la grabación de una telenovela. Afirmó que los médicos recomendaron que permaneciera internado, pero que dicha indicación no fue aceptada.

“El doctor le advirtió que si le ponían ese implante tenía que quedarse internado, pero no lo permitieron”, afirmó.

Según Imelda, Julián continuó consumiendo sustancias, lo que habría provocado convulsiones y una parálisis parcial, principalmente del lado izquierdo del cuerpo.

Garza explicó que esa condición derivó en una caída que le provocó una lesión en un brazo, motivo por el cual no fue internado en rehabilitación, pese a las recomendaciones médicas.

“Si lo hubieran metido a rehabilitación, yo ahorita tuviera esposo y José Julián tendría un papá”, lamentó.

¿Qué es el implante de naltrexona?

Imelda Garza hizo fuertes declaraciones sobre la muerte de Julián Figueroa.

El implante de naltrexona es un dispositivo subcutáneo utilizado para tratar la dependencia a opioides y alcohol. Libera el medicamento de forma gradual durante varios meses, bloqueando los receptores opioides del cerebro.

Especialistas advierten que consumir drogas mientras se tiene un implante de naltrexona es extremadamente peligroso y puede tener consecuencias mortales, por lo que su uso debe ir acompañado de un tratamiento integral y supervisión médica constante.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha respondido públicamente a estas nuevas declaraciones.

