Murió Eduardo Santoro, pastor y músico que marcó a generaciones

El cantante, pastor y evangelista Eduardo Santoro falleció este miércoles, según informaron medios internacionales.

Su trayectoria estuvo marcada por un mensaje de fe que impactó a varias generaciones a través de la música y la predicación.

Un legado que trascendió fronteras

Durante la década de 1980, Santoro se consolidó como una de las voces más representativas de la música cristiana, con canciones ampliamente difundidas en iglesias y campañas en Argentina y otros países de América Latina.

Eduardo Santoro fue un pastor y músico argentino. (Reactivoz/Instagram)

Nació el 6 de enero de 1961 en Buenos Aires y dedicó su vida a predicar el evangelio y componer temas de inspiración espiritual.

Despedida y mensajes de fe

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Desde que te conocí, La manera de vivir y Si mi pueblo se humillare.

Tras conocerse su fallecimiento, amigos, familiares y colegas expresaron su pesar a través de redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte.