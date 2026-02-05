La influencer Bri Over pide ayuda en TikTok para pagar millonario tratamiento dental

Bri Over, una tiktoker de 23 años originaria de Ohio, Estados Unidos, utiliza la plataforma TikTok para recaudar fondos con el objetivo de reparar su dentadura, la cual presenta un avanzado deterioro.

En sus videos, la joven muestra que algunos de sus dientes están ausentes, otros agrietados y varios descoloridos, una condición que le genera incomodidad física y emocional.

TikTok y GoFundMe como apoyo

TikTok se ha convertido en su principal aliada para visibilizar su situación. A través de bailes y publicaciones, Bri dirige a sus seguidores a una campaña en GoFundMe, donde explica las razones médicas detrás de su problema dental.

“Batallar con la salud mental como adolescente me afecta mucho, y estos son los efectos duraderos con los que tengo que lidiar. También tengo enfermedades crónicas que contribuyen al deterioro de mis dientes y salud dental”, escribió en la descripción.

Un tratamiento complejo y costoso

La creadora de contenido detalló que desea realizarse la extracción total de sus dientes y posteriormente implantes o dentaduras postizas.

Explicó que el costo de un solo implante dental en Estados Unidos puede rondar los 1.800 dólares (aproximadamente 878.400 colones), lo que eleva considerablemente el monto total del tratamiento, por lo que también ha pensado en valorar alguna otra opción más accesible.

Hasta ahora, ha logrado recaudar cerca de 2.000 dólares (unos 976.000 colones).

Bri, quien está comprometida con su novio, expresó su deseo de poder sonreír con confianza en las fotografías de su boda y de dormir sin despertarse a causa del dolor dental.