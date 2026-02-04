Channing Tatum tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia

El actor Channing Tatum, quien recientemente estuvo en Costa Rica junto con su novia, Inka Williams, fue hospitalizado y sometido a una operación de emergencia.

El intérprete de 45 años compartió en sus redes sociales imágenes desde la cama del hospital, así como radiografías de su hombro tras la lesión.

LEA MÁS: Novia de Vinicius habla sin filtros sobre su relación y genera polémica

Diagnóstico y procedimiento médico

Según explicó en sus publicaciones, sufrió una separación en la articulación del hombro, lo que obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente.

Channing Tatum estuvo en Costa Rica junto a su pareja semanas atrás. (Jason LaVeris/FilmMagic)

Durante el procedimiento le colocaron un tornillo para estabilizar los huesos y reparar el daño ocasionado.

LEA MÁS: Apuñalan al actor Osvaldo Silva en violento asalto: esto se sabe de su estado de salud

“Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser difícil. Pero lo que sea. Vamos a entrar”, escribió el actor de Magic Mike.

Reciente visita al país

A finales del año anterior, el actor había estado en Costa Rica junto con su pareja. Ambos disfrutaron de las playas y se sumaron a las estrellas que visitaron el país en 2025.

Channing Tatum sorprendió a sus seguidores con esta imagen. (Channing Tatum/Instagram)