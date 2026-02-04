Farándula

Channing Tatum tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia

Channing Tatum confirmó que debió ingresar de urgencia al quirófano tras sufrir una delicada lesión

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Channing Tatum, quien recientemente estuvo en Costa Rica junto con su novia, Inka Williams, fue hospitalizado y sometido a una operación de emergencia.

El intérprete de 45 años compartió en sus redes sociales imágenes desde la cama del hospital, así como radiografías de su hombro tras la lesión.

Diagnóstico y procedimiento médico

Según explicó en sus publicaciones, sufrió una separación en la articulación del hombro, lo que obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente.

Channing Tatum estuvo en Costa Rica junto a su pareja semanas atrás. (Jason LaVeris/FilmMagic)

Durante el procedimiento le colocaron un tornillo para estabilizar los huesos y reparar el daño ocasionado.

“Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser difícil. Pero lo que sea. Vamos a entrar”, escribió el actor de Magic Mike.

Reciente visita al país

A finales del año anterior, el actor había estado en Costa Rica junto con su pareja. Ambos disfrutaron de las playas y se sumaron a las estrellas que visitaron el país en 2025.

Channing Tatum sorprendió a sus seguidores con esta imagen. (Channing Tatum/Instagram)
Esta imagen muestra el tornillo que tuvieron que colocarle. (Channing Tatum/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

