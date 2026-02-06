Farándula

Maribel Guardia explota y lanza una fuerte petición tras conflictos y problemas legales con Imelda Garza

Maribel Guardia utilizó sus redes sociales para expresar lo mal que la está pasando ante esta situación

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Hace un año, Maribel Guardia interpuso una denuncia contra Imelda Garza, una decisión que, según explicó, tuvo como único objetivo proteger la integridad de su nieto.

Desde entonces, el caso ha estado rodeado de conflictos legales, versiones encontradas y una fuerte exposición mediática.

Este viernes, la actriz y cantante decidió pronunciarse mediante un comunicado, en el que manifestó su preocupación por la divulgación de información que también involucra a su hijo fallecido, Julián Figueroa.

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense.
Maribel Guardia se pronunció tras los numerosos ataques mediáticos. (Instagram/Instagram)

Una decisión marcada por la protección

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada, actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto, nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba”, inició.

En el texto, Guardia insistió en que su postura se mantiene firme y que su prioridad sigue siendo el bienestar del menor.

“Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar. Proteger a mi nieto, sigue siendo mi postura hoy y lo único que me importa”, mencionó.

Críticas a la exposición mediática

La artista también señaló que un periodista, a quien no identificó, ha difundido versiones que la han hecho sentir violentada y que han expuesto sin límites a Imelda Garza, a quien describió como una persona vulnerable.

“Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio”, destacó.

Maribel Guardia concluyó reiterando que no disfruta ver a su exnuera atacada y que su única prioridad es la protección del menor y la seguridad familiar.

Maribel Guardia
Esta fue la extensa carta de Maribel Guardia. (Maribel Guardia/Instagram)
