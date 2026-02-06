Multimedios anuncia ajustes en su noticiero internacional

Alejandro Ramírez es el presentador del noticiero Telediario Internacional de canal 8.

Los televidentes de Multimedios deberán tomar nota de un ajuste en su programación informativa, pues a partir del próximo lunes habrá cambios.

Según informó la televisora de La Sabana, Telediario Internacional cambiará de horario y se transmitirá a las 9 de la mañana por canal 8, con el objetivo de acercar aún más la información global al público. Antes arrancaba a las 10 de la mañana, o sea, se adelantó una hora.

Eso sí, el espacio continuará bajo la conducción de Alejandro Ramírez, quien seguirá llevando a la pantalla las noticias más relevantes del acontecer internacional, con un enfoque claro y actualizado sobre los principales hechos que marcan la agenda mundial.

Con este nuevo horario matutino, el noticiero busca convertirse en una opción informativa para quienes inician su jornada interesados en comprender lo que ocurre más allá de las fronteras.

Además, el cambio de horario marca una nueva etapa para este espacio, que invita a los televidentes a arrancar el día bien informados.