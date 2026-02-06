Farándula

Multimedios anuncia ajustes en su noticiero internacional

El programa Telediario Internacional tendrá un pequeño ajuste, ¿seguirá Alejandro Ramírez como su presentador?

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Alejandro Ramírez es el presentador del noticiero Telediario Internacional de canal 8.

Los televidentes de Multimedios deberán tomar nota de un ajuste en su programación informativa, pues a partir del próximo lunes habrá cambios.

Según informó la televisora de La Sabana, Telediario Internacional cambiará de horario y se transmitirá a las 9 de la mañana por canal 8, con el objetivo de acercar aún más la información global al público. Antes arrancaba a las 10 de la mañana, o sea, se adelantó una hora.

LEA MÁS: Empezó en prensa escrita, pasó por la radio y ahora está en televisión, un periodista todoterreno

Eso sí, el espacio continuará bajo la conducción de Alejandro Ramírez, quien seguirá llevando a la pantalla las noticias más relevantes del acontecer internacional, con un enfoque claro y actualizado sobre los principales hechos que marcan la agenda mundial.

Con este nuevo horario matutino, el noticiero busca convertirse en una opción informativa para quienes inician su jornada interesados en comprender lo que ocurre más allá de las fronteras.

LEA MÁS: Periodista de Multimedios vivió un verdadero “trágame tierra” mientras presentaba noticias

Además, el cambio de horario marca una nueva etapa para este espacio, que invita a los televidentes a arrancar el día bien informados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Telediario InternacionalAlejandro RamírezMultimediosnoticiero Multimedios
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.