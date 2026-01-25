Empezó en prensa escrita, pasó por la radio y ahora está en televisión, un periodista todoterreno

El periodista deportivo José Pablo Alfaro Rojas lleva saliendo tres años en Fútbol al día, de canal 8, y ahora es su coordinador. (Cortesía/Cortesía)

A José Pablo Alfaro lo vemos por la mañana hablando de fútbol en TV Sport Radio, de Tigo Sports, y por las noches conduciendo el programa Fútbol al día, de canal 8 por Multimedios.

Aunque se inició como periodista de prensa escrita, la vida lo llevó ahora a estar frente a las cámaras, algo que jamás se imaginó, pero que dice disfrutar mucho.

Conozca un poco más de la vida de este comunicador de 37 años y orgullo de Grecia.

—¿Cómo resume toda esta experiencia televisiva en Fútbol al Día?

Mira, yo empecé en Fútbol al Día después de haber terminado mi etapa en Columbia. Siempre he tenido una muy buena relación con Diego Obando; de hecho, cuando éramos colegas en la calle, siempre hablábamos de que en algún momento íbamos a trabajar juntos. Después de que salí de la radio, se me dio la oportunidad de estar en Fútbol al Día y hasta la fecha sigo ahí.

José Pablo Alfaro jamás imaginó que la vida lo llevaría a la televisión. (Cortesía/Cortesía)

—¿Qué cree que tiene de especial este programa?

El programa tiene la particularidad de que se ha vuelto como una especie de familia. El público que nos ve por las noches se siente con la confianza de saludar y formar parte de las opiniones del programa.

Pero también, si la gente tiene que criticar, critica. Si tiene que decirte “andás despeinado”, te lo dice. Recuerdo que en la primera semana una señora me escribió: “José Pablo, muy bien, pero tiene que cortarse el pelo porque se ve muy largo”.

Entonces es un programa en el que la gente se siente parte, de una línea bastante relajada. Aunque sí tiene un guion de temas, porque siempre he creído que a la gente hay que decirle de qué se va a hablar y tratar de profundizar.

—Ahora asume un rol de mayor peso dentro del programa. ¿Cómo se siente en esta nueva etapa?

Conducir tiene sus particularidades. Cuando uno conduce un programa, tiene la responsabilidad de, además de formar parte del espacio de manera natural, ser muy cuidadoso con las menciones comerciales y mantener el hilo conductor de los temas. Parece mentira, pero hay que estar un poquito más concentrado.

Ya me había tocado conducir cuando Diego (Obando) tomaba vacaciones y me gustó. No puedo decir que sea mi faceta favorita porque siempre me he considerado un reportero de raza, esa es mi esencia, pero gracias a Dios, la gente lo ha aceptado bien y me he sentido muy a gusto.

José Pablo Alfaro trabajó varios años para el periódico La Nación. (Cortesía/Cortesía)

—¿Qué opina de la salida de Diego Obando?

Para mí, Diego es un gran amigo. Hace poco fuimos a tomarnos un café y hablamos del Real Madrid, de la vida y del futuro.

Creo que Diego dio su explicación de forma muy clara en su canal de YouTube y no me compete profundizar en eso. Lo que sí puedo decir es que siempre lleva un tiempo acomodarse cuando una pieza tan importante no está. Nunca se reemplaza al 100%. El grupo se ha esforzado mucho y la intención siempre es darle un buen producto a la gente.

—¿Se ha sentido presionado por asumir ese rol que antes tenía Obando?

No diría presionado, pero sí ha sido un gran reto. Diego hizo un gran trabajo y cuando alguien hizo las cosas bien, eso siempre es un parámetro. Más que presión, lo veo como un reto profesional y la intención es hacerlo lo mejor posible.

—Ha pasado por prensa escrita, radio y ahora televisión. ¿Siempre le llamaron la atención las cámaras?

Voy a ser muy honesto: yo pensé que me iba a retirar en prensa escrita. Pensé que me iba a pensionar escribiendo. Siempre me encantó escribir y sentía que la prensa escrita me daba ese rol de reportero de raza, de andar detrás de la noticia. La radio llegó y la pasé muy bien. Luego la televisión, y también me he sentido cómodo. La vida te va dando oportunidades y no puedo decir que me haya ido mal en ninguna.

El periodista José Pablo Alfaro Rojas también formó parte del equipo deportivo de radio Columbia. (Cortesía/Cortesía)

—Ahora es más visible y pasó a ser una figura pública, ¿cuánto le ha cambiado la vida?

Sinceramente, no me considero figura pública. Creo que primero está la noticia y el personaje, no el periodista. El periodista es un medio para llevar el mensaje. No es algo que me resulte relevante.

Lo bonito es cuando la gente te saluda y te dice: “Qué bien está el programa”, “Siempre los vemos antes de dormir”, “Lo vemos en familia”. Eso se siente muy bien porque valoran tu trabajo.

—¿Por qué periodismo deportivo?

Hay dos historias. Una me la contó mi maestra de primer grado. Ella dice que cuando nos preguntaron qué queríamos ser, yo me levanté y narré un partido de fútbol. Yo no lo recordaba, pero desde pequeño siempre fui muy fanático del deporte.

Coleccionaba estadísticas, veía fútbol, NBA, Juegos Olímpicos. Mis papás siempre vieron que tenía vocación para la comunicación. Hoy trato de mantener una línea clara: tener posiciones definidas, pero siempre bien argumentadas. La gente quiere que uno diga la verdad, no acomodarse a las redes.

—¿Practicó fútbol o es de los periodistas que solo lo analiza?

Jugué fútbol en ligas menores toda mi vida, en el Municipal Grecia. Siempre tuve claro que no tenía talento para ser futbolista profesional y que quería ir a la universidad. Hoy practico tenis, y lo juego muchísimo; es mi hobby.

—¿Qué hace cuando no está en cámaras?

Tengo un canal de YouTube de fútbol centroamericano; me buscan como José Pablo Alfaro. Ha sido un reto muy bonito porque me obliga a prepararme más. Me gusta salir a tomar café con amigos, hablar de la vida, de política, de fútbol, leer —me encanta Isabel Allende—, jugar tenis los fines de semana y estar informado.

José Pablo Alfaro se considera una persona tranqula, que el encanta practicar el tenis y leer cuando tiene tiempo libre. (Cortesía/Cortesía)

—Si no hubiera sido periodista, ¿qué cree que estaría haciendo?

Siempre ligado al deporte. Tal vez, algo en gestión o gerencia deportiva. Me interesa mucho entender cómo funcionan las estructuras deportivas y su impacto en la sociedad.

—Cubrió el Mundial de Brasil 2014. ¿Fue su mayor experiencia profesional?

Sí, fue el mundial de mis sueños. Desde el colegio decía que quería ir. Me marcó la vida. Viví un ambiente increíble con la selección, viajé en el charter, había una apertura total para trabajar. Además, pude ir a la final Alemania–Argentina. Eso fue impresionante.