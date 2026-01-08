Diego Obando no fue el único periodista deportivo despedido de Multimedios

Martín Soto, periodista deportivo de canal 8 de Multimedios, también fue parte del programa Fútbol por dentro y ahora ni él ni Diego Obando están. (redes/Instagram)

La salida del periodista deportivo Diego Obando de canal 8, de Multimedios, tomó por sorpresa a muchos, pero con el paso de los días se confirmó que él no fue el único despedido del área de deportes de la televisora.

El comunicador anunció su salida el pasado 29 de diciembre, aunque ya se sabía desde antes que el canal prescindió de sus servicios. Él se desempeñaba como jefe de deportes y conductor del programa Fútbol al día.

Sin embargo, días después se conoció que el periodista deportivo Martín Soto también fue despedido.

El mismo periodista Martín Soto confirmó su salida de canal 8. (redes/Instagram)

El comunicador lo confirmó a través de su cuenta de Instagram este 5 de enero, donde agradeció a la empresa por los años vividos en la televisora.

“Muchas gracias Multimedios Canal 44/8/TigoSports por permitirme poder ser parte de su evolución… Gracias por cada momento. 3/12/2018 - 5/1/2026”, escribió.

Soto no solo formaba parte del equipo deportivo desde hace 8 años, sino que además participaba en el espacio Fútbol al día y también presentaba la sección en el noticiero Telediario, lo que lo convirtió en uno de los rostros más cercanos y queridos por los televidentes.

Martín Soto presentaba la sección deportiva en el noticiero que aún presenta Paula Brenes. (redes/Instagram)

Este miércoles, Multimedios confirmó cambios en su programación mediante un comunicado de prensa, en el que informó que José Pablo Alfaro asumirá la conducción de Fútbol al día, “aportando una mirada actualizada del fútbol nacional e internacional”, esto tras la salida de Obando.

Además, informaron que todos estos cambios se deben a un “ajuste estratégico” con el fin “de fortalecer su propuesta informativa y de entretenimiento en las franjas de la tarde y la noche”.