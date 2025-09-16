Periodista de Multimedios vivió un verdadero “trágame tierra” mientras presentaba noticias

Alejandro Ramírez nos contó de la situación. (Alejandro Ramírez/Alejandro Ramírez)

Alejandro Ramírez, periodista de Multimedios, pasó uno de esos momentos incómodos que nadie quiere vivir en televisión y terminó protagonizando un verdadero “trágame tierra” frente a las cámaras.

Todo se dio este 15 de setiembre, cuando el comunicador estaba presentando las noticias internacionales y le empezó a sonar el celular justo mientras arrancaba el bloque.

“¿Saben lo que me pasó? Se me olvidó apagar el celular, ¿cómo están? Es que hoy es feriado, andamos todos con el pura vida a flor de piel”, le dijo a los televidentes, mientras le volvía a sonar el teléfono.

“Pensé que lo había apagado y no lo hice, espero no me llegue una carta de amonestación por tener el teléfono encendido en el estudio”, comentó en vivo.

Multimedios compartió el clip en redes sociales, donde escribieron: “¿Ya apagaron sus celulares? A nuestro periodista Alejandro Ramírez se le olvidó hacerlo justo antes de presentar Telediario Internacional. ¿Qué opinan, se merece una amonestación?”.

LEA MÁS: Periodistas de Multimedios están “envueltos” en una situación muy delicada

Este medio conversó con el comunicador, quien expresó que es consciente de que, antes de entrar a un set, hay una regla de oro: entrar sin teléfonos o ponerlos en silencio.

“Es regla de oro tener el teléfono apagado, no sé cómo se me pasó, estaba muy entretenido con las celebraciones de la Independencia, tenían música en vivo, marimba, entré muy emocionado y olvidé revisar. Y lo peor es que en la congoja olvidé revisar bien. La primera vez bajé el volumen de multimedia, no el tono de llamada, y volvió a sonar”, explicó.

Con el tema de la amonestación, sabe que es algo que si sus jefes quisieran, se podría dar.

“Con lo de la amonestación, fue lo primero que pensé. Bueno, dos cosas: no lo hice con intención, y pensé que me iban a regañar, pero gracias a Dios no. Intento tener cuidado en todo, sobre todo en algo como eso”, detalló.

Ramírez confesó que sus compañeros le dijeron que supo controlar el “zafis”, y él les respondió que lo tomaba como una lección y un consejo.

LEA MÁS: La Revista de Multimedios tendrá una sorpresa para sus televidentes este 15 de setiembre

“Si uno se equivoca en tele o cuando está hablando frente a una audiencia, ¿cuál es la mejor manera de salir? Hablar de la manera más natural posible, como cuando uno habla con amigos y se equivoca. Corrijo de la manera más natural porque pasa y la gente lo ve”, agregó.

Alejandro Ramírez contó la lección que le quedó. (Alejandro Ramírez/Alejandro Ramírez)

El periodista añadió que la gente debe saber que esos chascos pueden ocurrir y que ellos son humanos.

“De alguna manera la gente ve que uno es como cualquier otro colaborador, no hay nada especial en el trabajo que uno tiene, excepto que uno sale en tele, lo ve más gente y genera cierta familiaridad”, detalló.

Alejandro es comunicador de la sección Internacional de Multimedios desde hace seis años y confesó que esta es la primera y última vez que le sucede algo así.

Multimedios compartió el video en redes.

“Espero que sea la primera y última vez que me pasa algo así. De todos los años trabajando en televisión, recuerdo uno: estábamos en pandemia y durante el noticiero se bajó la silla, pero disimuladamente la sostuve con las piernas, calculando la altura de la cámara”, recordó.