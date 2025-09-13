LA revista de Multimedios viene muy cambiada. Captura (Mul)

El programa La Revista de Multimedios tendrá una sorpresa para sus televidentes este 15 de setiembre, ya que estrenará nuevas secciones y, además, presentará a un nuevo conductor que promete darle un aire fresco al programa. Así lo confirmó Paula Brenes.

“Este 15 de setiembre el formato viene renovado. El programa matutino apuesta por un espacio más fresco y dinámico, nuevas secciones, un set completamente rediseñado y la incorporación de un nuevo presentador”, señaló la comunicadora.

Por su parte, el presentador José Víquez agregó que este es el inicio de una etapa diferente: “Viene una nueva etapa de La Revista con un nuevo formato en el que, además de lo que ya conocen, habrá un montón de secciones maravillosas que nos van a permitir llegarles, directamente, al corazón de las personas”.

Multimedios también adelantó que, aparte de estos cambios, los televidentes podrán seguir disfrutando de los presentadores actuales, de la participación de expertos y de la incorporación de nuevas caras.

“Viene una persona nueva, no les puedo adelantar si es hombre o mujer, pero además se suma otro montón de gente al equipo. No solo serán cuatro caras presentando regularmente La Revista, sino más de 15 personas en diferentes áreas, lo que hará el programa más dinámico, alegre y bonito”, comentó Víquez.

Entre las novedades destacan un nuevo set y la ampliación del equipo de producción. Eso sí, el estreno oficial de este formato se dará a partir del martes, ya que el programa del lunes estará dedicado por completo a la celebración del 15 de setiembre.

“Este lunes será un programa especial. No van a ver todavía el formato completo, eso será a partir del martes con el nuevo set. El lunes tendremos invitados especiales, actividades típicas y hasta un espacio para aprender a hacer tortillas palmeadas, porque ese día el programa estará enfocado en esa maravilla de ser tico y en el orgullo del pura vida”, detalló el presentador.

Además, para la ocasión, La Revista contará con público en vivo en 20 espacios dispuestos especialmente para la transmisión. Lo que sí se mantiene igual es el horario habitual de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.