Cantante Rodrigo Lagunas habló como pocas veces de la mujer que lo enamoró

El cantante Rodrigo Lagunas aprovechó la celebración de sus cinco meses de noviazgo con Nicole Pérez para referirse a ella públicamente como pocas veces lo ha hecho.

El artista compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja, justo en medio de una etapa personal marcada por la estabilidad, el amor y nuevos comienzos.

Rodrigo Lagunas es todo un galán y tiene muchas admiradoras, pero su corazón ya tiene dueña desde hace cinco meses. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

Nicole estuvo a su lado en uno de los momentos más duros

Cabe recordar que Nicole Pérez fue quien “auxilió” a Rodrigo Lagunas luego del duro momento que enfrentó a mediados de setiembre, cuando el cantante se dio cuenta de que el hijo que criaba como suyo realmente no lo era.

Pocos días después de ese episodio, Lagunas presumió públicamente a su enamorada y este 6 de febrero volvió a hacerlo, celebrando con orgullo sus cinco meses juntos.

Un mensaje lleno de amor y gratitud

En esta ocasión, el director de la banda musical de Nace una estrella enumeró algunas de las cualidades que más lo enamoraron de Nicole, acompañando el mensaje con varias fotografías que resumen este tiempo como pareja.

“Felices cinco meses a la mujer más hermosa, leal, atenta y especial que he conocido en mi vida”, afirmó Lagunas.

Rodrigo Lagunas destacó algunas de las características que más lo enamoraron de su novia. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

El músico chileno-costarricense cerró el mensaje dejando claro que su relación va viento en popa.

“Mucha vida, muchos planes, muchos viajes más y mucho amor por delante. Te amo”, agregó.

Una nueva etapa para el cantante

Con estas palabras, Rodrigo Lagunas confirmó que lo pasado quedó atrás y evidenció que ahora está disfrutando la vida y el amor, en una etapa en la que se le nota más tranquilo y enfocado.

Desde aquí, a la pareja les deseamos muchas felicidades y que estos meses de amor se conviertan en muchos años juntos.

