Stephanie Vega, mamá del niño que Rodrigo Lagunas criaba como suyo, hace importante comunicado

La soprano Stephanie Vega es la madre del hijo que Rodrigo Lagunas estaba criando como suyo. El bebé nació el 26 de julio. Fotografía: Instagram Stephanie Vega. (Instagram/Instagram)

Tras horas de silencio desde que Rodrigo Lagunas confirmara públicamente que el hijo que criaba como suyo no lo era, la mamá del bebé, Stephanie Vega, emitió este miércoles un importante comunicado.

Por medio de sus redes sociales, la soprano se refirió al caso por primera vez, habló de las pruebas de paternidad que hicieron y lamentó que la situación familiar y privada se ventilara en los medios de comunicación.

LEA MÁS: Rodrigo Lagunas se enteró que no es el papá de su hijo: “Con el dolor del alma, el bebé no es mío”

Vega compartió su comunicado oficial de cinco puntos a través de sus historias de Instagram, la tarde de este miércoles, y aclaró que no se referirá más al asunto que ya está siendo judicializado.

El comunicado de Vega, dice, íntegramente:

“En relación con informaciones recientemente difundidas en medios de comunicación, me permito aclarar lo siguiente:

Este es un asunto estrictamente familiar y legal que debe ser tramitado en las instancias judiciales correspondientes y no en los medios de comunicación. Mi prioridad absoluta es el bienestar y la protección de mi hijo, quien merece crecer lejos de la exposición pública y de cualquier señalamiento que puede afectarle en su desarrollo. Es importante señalar que existe una prueba prenatal realizada en el mes de marzo y una prueba posnatal con resultados divergentes, ambas realizadas con el consentimiento de los padres, lo cual refuerza la necesidad de que sea la vía judicial y científica la que determine con certeza lo que corresponda. Lamento profundamente que se intente ventilar en prensa un tema de carácter privado, lo cual puede generar un daño innecesario tanto a mi hijo como a mí. No brindaré más declaraciones sobre este tema pues considero que lo responsable es proteger a mi familia y confiar en que las instituciones competentes resolverán conforme a derecho”.

Rodrigo Lagunas confirmó el martes que el niñito que estaba criando como su hijo no es de él. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Cortesía Teletica/Instagram/Cortesía Teletica/Instagram)

LEA MÁS: Rodrigo Lagunas nos confirmó qué hará ahora al enterarse que el hijo que criaba no es suyo

Stephanie cerró su mensaje agradeciéndole a la gente el respeto a la privacidad en un momento “tan sensible”, según lo consideró.

LEA MÁS: Kiko Robles sobre caso de Rodrigo Lagunas: “Eso no se le desea a nadie”