Kiko Robles sobre caso de Rodrigo Lagunas: “Eso no se le desea a nadie”

El músico y cantante nacional Rodrigo Lagunas se enteró recientemente que no es el padre biológico de su hijo. (redes/Instagram)

La vida del músico nacional Rodrigo Lagunas dio un giro inesperado y doloroso al enterarse que no es el padre del bebé que venía criando como su hijo.

El director musical de Nace una estrella, de Teletica, se enteró hace unos días de la verdad a través de una prueba de paternidad, noticia que lo tiene devastado.

LEA MÁS: Rodrigo Lagunas se enteró que no es el papá de su hijo: “Con el dolor del alma, el bebé no es mío”

Con el corazón roto, el cantante confirmó la situación este martes a través de la página La Esquina 506: “Con el dolor de mi alma, con la vida destruida… para mi propia salud mental no lo voy a negar. Me siento estafado, engañado, pero sí… el bebé no es mío”, escribió con tristeza y consternación.

Rodrigo Lagunas estuvo en el baby shower del bebé, así como en su nacimiento, pues estaba muy ilusionado con ser papá. (redes/Instagram)

El expresentador Federico “Kiko” Robles sabe muy bien por lo que está pasando Lagunas, ya que se enteró que no era el padre biológico del niño que crío junto a su primera esposa, el pequeño tenía 10 años.

A pesar de todo, el expresentador de Combate decidió seguirlo criando como suyo y 15 años después siguen unidos como padre e hijo.

Kiko dijo desconocer quién es Lagunas, pero expresó que corrió con suerte de enterarse a tiempo para evitar un daño sicológico mayor.

“Lamento muchísimo lo que le pasó, eso no se le desea a nadie, pero por dicha está siendo muy rápido (el resultado de la prueba) como para no generar secuelas en él ni en la familia de él y, la más importante, secuelas en el menor, de llegar muchos años después a que te cambien el mapa mental”, dijo.

Federico "Kiko" Robles y sigue criando a Sebastián Robles como su hijo. Cortesía

LEA MÁS: Federico “KiKo” Robles sembró la semilla del amor en su hijo y ahora recoge los frutos

Robles agregó que el cantante, además, se está ahorrando más pleitos legales al descubrir la verdad tan pronto.

“Este muchacho, que no tengo el gusto de conocerlo, siento que de alguna manera, hubo un engaño, claramente, pero por dicha se destapó rápido sin mayores consecuencias, sin tantas esquirlas para todo el mundo porque esto no termina golpeándolo solo a él, golpea a su madre, créamene que hasta la familia de la muchacha que no se quién es”, agregó.

Respeto a la privacidad

Lagunas confirmó a La Teja que abrió un proceso penal contra la madre del bebé por el daño causado y el dinero invertido.

“En este momento estoy pasando por un proceso legal. No puedo referirme al tema”, indicó cuando lo contactamos.

Rodrigo Lagunas es el director de la orquesta de Nace una estrella de Teletica. (Instagram)

El músico se enteró hasta hace unos meses que sería padre primerizo, luego de tener una corta relación con la cantante soprano Stefanie Vega.

Rodrigo no solo estuvo en el baby shower que le organizaron al bebé, también en su nacimiento que fue en una clínica privada el 26 de julio. De hecho, el menor de un mes de nacido lleva su apellido, según lo pudimos comprobar en el Registro Civil.

LEA MÁS: Kiko Robles recordó un momento que le cambió la vida para siempre

Los resultados de la prueba de parternidad determinaron que él no es el padre biológico lo que lo tiene devastado emocionalmente, pues ya se había encariñado mucho con el bebé.

En sus redes el músico se la pasaba compartiendo imágenes donde lo estaba chineando y dando el chupón.

En un posteo que hizo en sus redes luego que trascendiera esta noticia, aseguró que hablaba públicamente de este tema por “sanación personal”.

Lagunas escribió que su actuar “siempre fue desde el amor” y que “desafortunadamente” había tenido que iniciar un proceso legal con respecto a su paternidad.

Rodrigo Lagunas publicó este comunicado para decir que no hablará más del tema hasta que haya una sentencia, pues abrió un proceso penal contra la madre del menor. (redes/Instagram)

“Por respeto a las leyes de Costa Rica, a mi familia y a mi salud mental, ya no me voy a referir al tema hasta tanto no tener una sentencia firme”, agregó en su comunicado que posteó luego de hablar con La Teja.

Además, pidió respeto a su privacidad y agradeció a quienes “se han acercado a darme palabras de aliento”.

LEA MÁS: Rodrigo Lagunas al fin mostró a la madre de su hijo al celebrar su “baby shower”

Desde que se dio a conocer el embarazo de Vega el músico aclaró que entre ellos no existía nada desde hace un tiempo, pero que, sin embargo, iba a asumir su responsablidad.

Su expareja no se ha referido a este asunto públicamente.

Este golpe llega en un momento clave en la carrera de Rodrigo, quien hace poco abrió su academia de música “Luz, música y acción”, donde ahora se refugia para intentar superar la estocada que sufrió su corazón.