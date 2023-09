Federico “KiKo” Robles sembró la semilla del amor en su hijo y ahora recoge los frutos

Federico "Kiko" Robles acompañó a su hijo Sebastián Robles en su graduación como sobrecargo. Cortesía

Hace varios años Federico “Kiko” Robles se enteró que el niño que crió como su hijo no era biológicamente de él; sin embargo, la semilla del amor ya había crecido entre ellos y está dando hermosos frutos.

Hace unos días Sebastián Robles llenó de orgullo al expresentador de Combate al graduarse como Tripulante de cabina, mejor conocido como sobrecargo o auxiliar de vuelo, pues uno de sus sueños es llegar a ser piloto como él.

Kiko estudió para ser piloto de aviación, pero por cosas de la vida se destacó más como locutor de radio y animador de televisión, pero aún así su hijo heredó más el gusto de andar por los aires, pues nunca olvida cuando chiquitillo lo llevaba a la cabina de un avión.

Sebastián es hijo de la primera esposa que tuvo el expresentador de televisión.

Ellos tiene tan buena relación que la ahora esposa del expresentador, la uruguaya Ana María González, fue quien convenció a Sebas de estudiar dicha carrera para que vaya agarrando experiencia mientras saca la licencia de aviador.

“Mi papá era el que siempre me había impulsado, como él siempre ha estado viajando y siempre había estado volando, me llevaba a los aeropuertos y a los aviones, pero la que me impulsó realmente hace como dos años fue mi madrastra, Ana, y bueno, por ella fue que empecé a estudiar la carrera y la idea es seguir”, dijo Sebastián, de 24 años.

Desde que estaba niño su papá lo llevaba a andar en el avión con él.

El joven mencionó que siempre pensó en estudiar algo relacionado con los aviones.

“Tengo muy pegado en mi mente la imagen de mi papá llevándome a volar, donde salgo con unos cascos de aviador y los audífonos y todo, hay una foto de eso, y recuerdo que estábamos en una avioneta y me él me dijo que tenga mucho cuidado porque no podemos doblar del todo porque nos podemos estrellar”, recordó.

Kiko también recordó aquel momento y mencionó que para ese entonces su hijo tenía unos dos años y que siempre quiso que fuera piloto como él, pero que igual sabía que debía dejarlo decidir por sí solo.

“A mí me encanta (que sea piloto), estaría buenísimo. Yo lo que siempre he tratado de decirle es que no importa lo que él quiera ser sino que trate de ser el mejor en lo que hace y que me diga que se quiere ir por la aviación, pues es chivísima, me encanta la idea. Que vaya, que vuele, que entre a una empresa, que conozca el medio, que conozca lo que es la operación, el servicio, los despachos y ya estando adentro le sería mucho más fácil la accesibilidad a otro tipo de ingresos, a otro tipo de servicios y así obtiene más aprendizaje”, dijo Robles, quien además contó que en su familia hay muchos aviadores.

Kiko contó que en su familia hay muchos aviadores y por eso él se inclinó por esa carrera aunque al final fue en la comunicación donde más se destacó.

Bonita relación

Al exlocutor de radio le cuesta creer que su hijo ya esté tan grande y lo que más le gusta es que se ha convertido en un muchacho de bien, trabajador y buen estudiante, a pesar de que tienen más 12 años de no vivir juntos.

Actualmente, Sebastián está trabajando en una empresa como ingeniero en soporte técnico, algo totalmente diferente a la aviación, pero donde está muy metido con el servicio al cliente, que es algo que le gusta mucho también.

Él además vive por el lado de Montes de Oca mientras que, Kiko vive con su esposa en Santa Ana. Sin embargo, cuando tienen un fin de semana libre no dudan en pasarlo juntos, pues les gusta mucho ir a piscinear, mejenguear o hacer un asado.

También por su edad, ya salen a bares o discotecas y, según mencionó Kiko, la gente se sorprende al ver que son padre e hijo por la bonita relación que tienen.

“Mis amigos siempre me preguntan que si no voy a hacer algo con mi papá o así, como él estuvo tan metido en el medio, en Combate, en la televisión y todo, ellos sienten una gran admiración por él y les cae muy bien. O es un vacilón con los papás de mis amigos porque me dicen: ‘ay, yo me acuerdo de Kiko cuando estaba en Buen día o en la radio’, entonces es muy bonito porque a veces mezclamos mis amistades con las de él y así”, dijo Sebas.

Sebas era quien curaba y acompañaba al animador cuando se hizo la operación de 'bay pass' gástrico en el 2006.

Se siente agradecido

Kiko además contó que Sebas no solo ganó el examen para trabajar en un Airbus A320 sino que también en un Boeing 737, que son los dos aviones comerciales más utilizados, y que solo falta que Aviación Civil le otorgue la licencia para empezar a buscar brete en una aerolínea.

“Estamos moviendo patas ahí para ver si podemos colocarlo en alguna línea aérea, por ahí hemos hablado con gente de Dubái, de Filipinas y obviamente con las dos aerolíneas más importantes del área: Copa Airlines y Avianca, pero en el caso de Sebas creo que no descarta nada”, contó.

El joven dice que la gran salvada es que cuenta con el apoyo de su familia y que no tiene pareja actualmente por lo que puede irse a trabajar a cualquier parte del mundo.

“Me gusta mucho el apoyo que tengo de mi familia, porque no todo el mundo tiene la bendición, entonces en el momento en el que yo gano el examen él mismo (su papá) me impulsó a seguir sacando más títulos y a mí personalmente me gusta y me llena el poder decir que cuento con el apoyo no solo de mi papá sino de mi abuela, que es con la que yo vivo, de la esposa de mi papá, que yo la veo como mi mamá, y eso hace que uno se sienta agradecido y con ganas de seguir creciendo”, dijo Sebastián.