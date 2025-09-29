Rodrigo Lagunas presentó a su novia tras su fugaz e insólita paternidad

Rodrigo Lagunas se dejó flechar de nuevo por Cupido. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

Tremenda sorpresa nos dio el fin de semana el cantante Rodrigo Lagunas, quien tras el trago amargo que le dejó su supuesta paternidad, sacó a la luz la nueva relación sentimental que al parecer le devolvió muy rápido la felicidad y la ilusión.

El músico de Nace una estrella mostró a la nueva dueña de su corazón, casi 15 días después de confirmar públicamente la insólita noticia de que el hijo que crió como suyo durante mes y medio, no lo era.

“Con el dolor de mi alma, con la vida destruida… para mi propia salud mental no lo voy negar. Me siento estafado, engañado, pero sí… el bebé no es mío”, dijo Lagunas el 16 de setiembre en medio de la incredulidad de mucha gente.

Tras esa desilusión, Rodrigo le dio una nueva oportunidad al amor y mostró a su nueva conquista a través de las historias de Instagram.

“Coincidir”, escribió Lagunas en un collage de fotos que compartió en una historia de Instagram donde incluyó una imagen de su nueva pareja. Rodri le agregó a su brevísimo comentario un emoticón de corazón, confirmando que está enamorado.

La pajera se mostró por primera vez en un paseo romántico que hicieron por la zona de río Celeste, según las fotos que compartieron.

Rodrigo y su nueva novia se muestran muy acaramelados con el exótico río de fondo, cuyo color turquesa perdió protagonismo tras la romántica escena de la nueva pareja farandulera.

Rodrigo Lagunas presentó así a la nueva dueña de su corazón. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

Ambos salen abrazados, él viendo hacia la cámara con una sonrisa de que Cupido lo flechó mientras ella le da un tierno y romántico beso, con ojos cerrados y todo, en la mejilla.

La insólita paternidad de Rodrigo Lagunas

Rodrigo Lagunas anunció el 20 de junio que sería papá junto con la soprano Stephanie Vega. Pocos días después, la pareja celebró el té de canastilla y el 26 de julio le dieron la bienvenida al primogénito de ambos.

El 16 de setiembre, sorpresivamente, Lagunas confirmó que el hijo que estaba criando no era de él y anunció que tomaría acciones legales contra Stephanie, quien también se pronunció al respecto sobre ese “burumbún”.

“En este momento estoy pasando por un proceso legal. No puedo referirme al tema”, dijo a La Teja sobre las medidas que tomó tras conocer la verdad.

Stephanie Vega se pronunció el 17 de setiembre sobre lo que dijo Rodrigo Lagunas de su aparente hijo. (Instagram/Instagram)

Stephanie, por su parte, se pronunció el 17 de setiembre y lamentó que tal asunto de índole tan familiar y personal, hubiera escalado al ojo público. También dijo que había pruebas prenatales y postnatales con resultados divergentes y realizadas con el consentimiento de ambos padres “lo cual refuerza la necesidad de que sea la vía judicial y científica la que determine con certeza lo que corresponda”.