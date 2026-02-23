Maribel Guardia reconoce uso de medicamento en su hijo y aclara si eso causó la muerte del cantante o no

Maribel Guardia reconoció que su hijo fue implantado con naltrexona, una sustancia utilizada para inhibir el consumo de drogas, pero aseguró que esta no es capaz de provocar la muerte.

La actriz contó con el respaldo del exboxeador Julio César Chávez, quien afirmó que el llamado “chip” no causa infartos ni daños mortales.

LEA MÁS: Maribel Guardia mostró en un video por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo

La declaración surge luego de que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián y madre de su hijo, señalara que el joven habría fallecido a causa de un implante con esa sustancia, presuntamente impulsado por su entorno familiar.

Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México. (redes/Facebook)

Respaldo público sobre la naltrexona

A través de un video publicado en Instagram, Guardia confirmó que su hijo sí utilizó naltrexona, pero negó que esta fuera la causa de su deceso. En la grabación, Chávez intervino para respaldar la versión.

El exboxeador explicó que en clínicas de rehabilitación han recibido pacientes con el implante y que, incluso consumiendo sustancias, no han presentado consecuencias fatales por el uso del medicamento. Señaló que su propio hijo, Julio César Jr., también portó el implante y continuó consumiendo sin sufrir afectaciones graves derivadas del dispositivo.

Guardia preguntó directamente si la naltrexona podía provocar un infarto. Chávez respondió que no, y detalló que los efectos secundarios pueden incluir dolor de cabeza, vómitos o síntomas similares a la abstinencia, pero no la muerte.

LEA MÁS: Maribel Guardia sorprendió con triste mensaje que estremece a cualquiera

Ambos coincidieron en que el implante tiene una duración aproximada de tres meses en el cuerpo. Además, hicieron un llamado a las familias a mantenerse alertas ante el consumo de alcohol o drogas, al considerar que un hábito puede conducir a otro.

El tema ha generado debate público luego de las declaraciones cruzadas entre la actriz y su exnuera, en medio de señalamientos sobre la responsabilidad en el fallecimiento del joven cantante.

Nota realizada con ayuda de IA