Maribel Guardia sorprendió con triste mensaje que estremece a cualquiera

Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de emoción para recordar a su hijo Julián, al cumplirse dos años y diez meses desde su fallecimiento, una fecha que, según expresó, sigue marcando su vida.

Un homenaje desde el amor y la memoria

Maribel Guardia y su hijo Julián. (redes Maribel Guardia /Instagram)

En su publicación, la actriz dejó claro que sus palabras no buscan entrar en polémicas ni responder críticas, sino recordar quién fue realmente su hijo. Lo describió como un hombre profundo, inteligente, culto y sensible, con un fuerte amor por la música, los libros, los caballos y la naturaleza.

La tica también habló abiertamente de la enfermedad de las adicciones, una lucha que, según señaló, Julián enfrentó con dolor, pero también con perseverancia y valentía. Destacó que nunca dejó de intentar levantarse y buscar una salida, un rasgo que, para ella, define su carácter.

LEA MÁS: Esposo de Maribel Guardia hizo una inesperada revelación sobre Julián Figueroa e Imelda Garza

“Luchaste con una enfermedad difícil, la de las adicciones, y sufriste mucho por ella. Pero nunca dejaste de intentar curarte, de levantarte, de buscar luz. Eso también habla de tu valentía”.

Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje estuvo dedicado a la paternidad. La artista aseguró que ese fue el espacio donde la esencia de su hijo se manifestó de forma más pura. Según relató, Julián fue un padre profundamente amoroso, presente y tierno, y su hijo fue el gran amor de su vida.

Aunque el niño tenía apenas cinco años cuando su padre falleció, Maribel Guardia afirmó que conserva recuerdos claros y detallados, fruto del tiempo, el juego y el cariño que compartieron. “Eso no se inventa. Eso se vive”, escribió la actriz, subrayando la huella emocional que Julián dejó en su hijo.

Nota realizada con ayuda de IA