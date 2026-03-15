El Festival Picnic bajo la óptica de dos papás que asistieron por primera vez

Elena Zeledón y Carlos Acón son una pareja de esposos y papás que por primera vez asistieron al Festival Picnic, realizado en el Centro de Eventos Pedregal.

Motivados por su hija mayor, el matrimonio llegó este sábado y disfrutó del evento lejos de la multitud, pero no de la fiesta.

Elena Zeledón (de negro) y Carlos Acón asistieron por primera vez al Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Al momento que conversaron con La Teja, en el escenario se presentaba el cantante colombiano Kapo, quien era ovacionado por un público mayormente juvenil que coreaba sus canciones.

Ni doña Elena ni don Carlos cantaban lo que para miles de jóvenes eran los éxitos del momento, pero sí observaban con curiosidad todo lo que sucedía a su alrededor.

Esperaban a Maná

Ambos tienen 53 años y del cartel de artistas de este sábado esperaban a Maná; eso sí, confiaban en “aguantar” hasta el show programado para las 9:15 de la noche.

Zeledón y Acón conversaron con este medio sobre su presencia en el festival, que suele congregar a un público mayormente juvenil, donde ellos claramente eran minoría.

“Esto se debe a mi hija mayor que fue la que insistió en que viniéramos para disfrutar una experiencia Picnic. Ella siempre ha asistido todos los años a este evento e insistió para que nosotros viniéramos a disfrutarlo y lo aceptamos porque además de la música de ellos, sabíamos que venía Maná, que es de nuestra generación”, explicó doña Elena.

El Festival Picnic convoca a un público mayormente juvenil. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El ambiente le recordó su juventud

La mujer contó que tiene dos hijas y que la música que sonó durante la primera jornada del festival no le era del todo desconocida, pues en su casa se escuchaba con frecuencia.

Lejos de sentirse fuera de lugar, el ambiente del evento la transportó a su juventud, cuando también asistía a conciertos.

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“Me ha recordado los tiempos cuando tenía la edad de ellas. Le decía a mi esposo que éramos de este tipo de conciertos y de estar metidos (en la pelota) solo que en nuestra época era Garibaldi, en Jacó, o las fiestas de Puntarenas y habían eventos de este tipo. Es nostálgico para mí”, agregó.

La moda fue lo que más la sorprendió

De todo lo que vio en el festival, la moda fue lo que más llamó su atención.

Contó que para decidir qué ponerse consultó con su hija mayor, y finalmente optó por un jeans y una blusa negra.

“La moda me ha asombrado. Hay algunas cosas que, definitivamente, no son lo mío, pero es lo de ellos, es lo que les gusta vivir hoy en día y si lo están disfrutando, bienvenidos”, afirmó.

También mencionó que los stands con activaciones comerciales, los escenarios de los conciertos y el sonido del festival fueron otros aspectos que le sorprendieron.

La moda, generalmente vibrante y estrafalaria, es uno de los detalles que llaman mucho la atención en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un festival ordenado y seguro

Don Carlos también compartió su impresión sobre su primera vez en el Picnic.

“Me llama la atención que es muy ordenado y se ve seguro. El ambiente es tranquilo y el sonido muy bien. En mi caso, oigo todo tipo de música y lo que hice fue repasar algunos de los artistas que van a estar”, destacó.

La pareja confirmó que regresará el próximo sábado 21 de marzo para la segunda fecha del festival. Esta vez estarán motivados principalmente por la presentación de Christina Aguilera, quien cantará por primera vez en Costa Rica.

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Doña Elena y don Carlos son ejemplo de que el Festival Picnic es para todos.