Vecina de Pavas tuvo que correr a buscar ropa para el Festival Picnic por esto que le pasó

Joselyn Calderón fue una de las miles de personas que asistieron este sábado al Festival Picnic, pero una situación de última hora la obligó a correr para resolver su look.

Ella había planificado con bastante tiempo el atuendo que usaría para el popular festival; sin embargo, el outfit que compró en el extranjero no llegó a tiempo, por lo que tuvo que improvisar un nuevo estilo apenas un día antes del evento.

Joselyn Calderón, de brassier blanco, resolvió a última hora su look para el Picnic. En la foto junto a su esposo y otros familiares. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel/Manuel Herrera F.)

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Un outfit improvisado a última hora

La vestimenta para el Festival Picnic es un tema que muchos asistentes se toman muy en serio, pues buscan lucir a tono con el ambiente del evento.

Calderón explicó que ella también había preparado su atuendo con anticipación, pero todo cambió cuando el paquete que esperaba no llegó a tiempo.

“Tenía otro outfit en mente, pero lo mandé a traer y se tardó la entrega, entonces este me lo saqué de la mente ayer (el viernes). Pasé por San José y empecé a entrar a tiendas a ver qué veía y me encontré esta malla. Tenía un ‘underwear’ (ropa interior) ancho y grande y un vestido de baño nuevo plateado y así lo resolví”, dijo Calderón, quien asistió al festival por segundo año consecutivo.

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Un look muy al estilo del festival

El resultado final llamó bastante la atención, ya que estuvo muy alineado con las tendencias que suelen verse en el evento.

En el Festival Picnic, es común ver transparencias, brillos y hasta propuestas extravagantes, algo que forma parte de la identidad del evento.

“La moda es determinante en actividades así porque a las personas nos gusta estar en la nota del lugar en el que estamos. O sea, el que vino y no tomó vino, ¿a qué vino? Entonces hay gente con la que nos sentimos cómodos encajando en la moda en los lugares donde estamos. Es bonito sentirse uno contento, seguro de sí mismo, con un outfit que lo representa a uno en su personalidad y que lo proyecte con lo que uno tiene en la mente, la felicidad y lo que uno está sintiendo en el momento”, afirmó.

El Festival Picnic reunió a miles de personas en el Centro de Eventos Pedregal. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sensual, pero sin cruzar la línea

En su caso, el estilo elegido también tuvo un toque de sensualidad, algo que ella reconoce que forma parte de su forma de vestir, aunque siempre cuida no caer en lo vulgar.

“Hay mujeres a las que nos encanta ser un toque sexis y, en mi caso, siempre trato de coordinar un look que se vea bonito y sexi, mas no vulgar, porque la línea es muy delgada”, manifestó.

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Nada le iba a arruinar el festival

Calderón, de 41 años, disfrutó del evento junto con su marido, una cuñada y una sobrina, y aseguró que, aunque tuvo que cambiar su atuendo a última hora, no iba a permitir que eso arruinara su experiencia en el festival.

“Yo creo que no tenemos que dejar que cosas que se pueden solucionar fácilmente nos echen a perder un día, un rato, un momento especial. Hay otras opciones, hay que solucionar y seguir adelante”, dijo.