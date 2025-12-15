Picnic confirmó los artistas de la edición del 2026 y sorprendió con el anuncio de Christina Aguilera

Una nueva edición del Festival Picnic se celebrará en marzo del 2026 y contará con una alineación de artistas variada, que busca atraer a públicos de distintos géneros musicales y promete ser el mejor de todos los años. La gran sorpresa fue el anuncio de Christina Aguilera como una de sus invitadas.

LEA MÁS: Iron Maiden vuelve a Costa Rica y Latinoamérica con su gira mundial Run For Your Lives, estas son las fechas

Una cartelera para todos los gustos

El Festival Picnic 2025 se realizará el 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal. (Capturas/Capturas)

La edición 2026 del Picnic apostará por una mezcla de estilos y generaciones, con artistas de amplio reconocimiento internacional distribuidos en cuatro escenarios y con una gran sorpresa: la participación de la estrella internacional Christina Aguilera, cuya presencia ha generado gran expectativa entre los seguidores del festival y del pop a nivel mundial.

Entre los nombres más reconocidos están Tyga, Christian Nodal, Simple Plan, Trueno, Young Miko, Yandel, Mora, Juanes, Rels B y Maná.

Christina Aguilera será la sorpresa internacional del Festival Picnic 2025. (Jogo/Jogo)

LEA MÁS: Iron Maiden vuelve a Costa Rica y Latinoamérica con su gira mundial Run For Your Lives, estas son las fechas

La organización señaló que el objetivo de este año es ofrecer un evento con diversidad musical, capaz de reunir a públicos jóvenes y adultos en un mismo espacio, consolidando al Picnic como uno de los festivales más importantes del país.

Sede y fechas confirmadas

El Festival Picnic 2025 se realizará el 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal. (Capturas/Capturas)

El evento se realizará nuevamente en el Centro de Eventos Pedregal, recinto que ha albergado ediciones anteriores del festival y que permite la instalación de múltiples escenarios, zonas gastronómicas y espacios de entretenimiento.

Los artistas se dividaran entre el 14 y 21 de marzo. El Festival Picnic 2026 se perfila como uno de los principales eventos musicales del primer trimestre del año en Costa Rica.

El 20 de diciembre anunciarán cómo se dividarán los artistas en cada fecha.

Nota realizada con ayuda de IA