Fans de Camilo lo habrían visto en Flamingo junto a Mau y Ricky Montaner

Camilo fue captado en aeropuerto de Miami camino a Costa Rica donde también están Mau y Ricky Montaner

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El artista colombiano Camilo se encuentra en Costa Rica. El dato fue confirmado a La Teja por la Dirección General de Migración y Extranjería, que registró el ingreso del cantante al país este jueves 11 de diciembre.

Rumbo a Guanacaste

El artista fue captado en el aeropuerto de Miami por una fan costarricense llamada Kry en TikTok, quien compartió que el cantante aterrizó en el aeropuerto de Liberia.

Posteriormente, otros seguidores reportaron haberlo visto en la zona de Flamingo, Guanacaste.

23/02/2025. Concierto de Camilo en el Parque Viva, Alajuela. Fotografía: Lilly Arce
El cantante fue captado por una fan en Miami en el inicio de su viaje a Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ricky Montaner compartió este video que confirma su estancia en Costa Rica.

Camilo no viaja solo, pues sus cuñados, los hermanos Ricky y Mau Montaner (hijos de Ricardo Montaner), también están en el territorio nacional, pero ellos ingresaron al país el martes 9 de diciembre.

Hasta el momento, los artistas no han compartido detalles sobre el motivo de su visita ni su agenda en el país centroamericano, pero su presencia no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

Así fue captado Camilo en el aeropuerto de Miami.
