Cancelaciones sacuden el Festival Picnic: anuncian nuevos artistas para salvar la fiesta

Este sábado se realizará la segunda fecha del popular Festival Picnic desde el Centro de Eventos Pedregal, pero no todo salió según lo planeado.

Tras una exitosa primera jornada, la productora Jogo anunció en las últimas horas la cancelación de dos artistas que estaban programados para el evento del 21 de marzo.

Miles de personas asistieron a la primera fecha del Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Los artistas que cancelaron

A través de redes sociales, la organización informó que los raperos puertorriqueños RaiNao y Yan Block no podrán presentarse en esta segunda fecha.

“Estos son los artistas que no podrán asistir a la segunda fecha”, indicó la productora en sus plataformas oficiales.

La noticia sorprendió a muchos seguidores que esperaban verlos en tarima.

Christina Aguilera es el plato fuerte de la segunda fecha del Festival Picnic.

Reacción inmediata de la producción

Ante las bajas, Jogo se movió rápido para mantener el nivel del festival y anunció la incorporación de tres artistas que sí tenían disponibilidad.

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Se trata de los puertorriqueños Clarent y Bryant Myers, así como del venezolano Danny Ocean.

“El trap calentará Picnic Festival con dos de los artistas que más nos pidieron y un Danny Ocean que es de los más queridos en nuestro país. ¡Lo de este sábado será una locura!”, señalaron.

Un cierre de lujo

A pesar de los cambios, la expectativa sigue siendo altísima para la segunda fecha del evento, considerado el más grande de Centroamérica.

El plato fuerte de la jornada será la presentación de Christina Aguilera, quien cantará por primera vez en Costa Rica.

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