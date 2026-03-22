Así fue la exclusiva fiesta de la hija de Toni Costa en Costa Rica

La esperada fiesta de cumpleaños de Alaïa, hija del bailarín Toni Costa y de la actriz y la presentadora puertorriqueña Adamiri López, se realizó este domingo en Heredia y confirmó lo anticipado: una celebración temática de fútbol, con ambiente familiar y bajo las estrictas reglas planteadas en la invitación.

Una fiesta temática que sí se cumplió

La hija de Toni Costa llegó con camisa de la Sele. (Captura/Captura)

Tal como se había solicitado, los invitados respetaron la temática futbolera esto porque la niña es amante del fútbol, deporte que practica en Miami.

La cumpleañera llegó con una camiseta de la Sele, mientras que Toni Costa vistió los colores de España, su país.

Por su parte, Mimi Ortiz también se sumó al ambiente con una camiseta roja, y el creador de contenido Diego Bravo, uno de los pocos que compartió detalles en redes, asistió con uniforme del Inter de Miami.

La decoración estuvo alineada con la temática, con figuras de cartón de reconocidos futbolistas, como el francés Kylian Mbappé, lo que reforzó el concepto del evento.

El espacio combinó elementos deportivos con un ambiente familiar, tal como se describía en la invitación distribuida días antes.

LEA MÁS: Toni Costa explicó el porqué de las prohibiciones que tienen los invitados a la fiesta de su hija

Ambiente familiar y asistencia

Durante la actividad se observó la presencia de numerosos niños, así como familiares y amigos cercanos, tanto de Toni Costa como de Mimi Ortiz, lo que reforzó el carácter íntimo y privado del festejo.

El ambiente se mantuvo enfocado en la convivencia, con actividades pensadas para los menores y espacios que permitieron la interacción entre los invitados.

Alaïa celebró su cumpleaños con temática de fútbol en Heredia junto a Toni Costa. (Captura/Captura)

Uno de los instantes más destacados fue captado por Diego Bravo, quien grabó la llegada de Alaïa a la fiesta sorpresa.

En el video se observa a la niña ingresar con una sonrisa y abrazar a su papá, en un gesto de agradecimiento que marcó el tono emotivo de la actividad.

Reglas que se respetaron

La celebración también evidenció que las restricciones planteadas en la invitación se mantuvieron, ya que el contenido compartido fue limitado y enfocado en momentos específicos.

Esto responde a la intención de Toni Costa de cuidar ciertos aspectos familiares durante el festejo.

La fiesta de Alaïa terminó desarrollándose en un ambiente controlado, cumpliendo con lo planeado y dejando ver una celebración centrada en la familia, el fútbol y momentos significativos.

*Nota con ayuda de IA