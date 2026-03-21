Toni Costa explicó el porqué de las prohibiciones que tienen los invitados a la fiesta de su hija

El bailarín español Toni Costa salió al paso de la polémica y explicó este sábado el motivo de las restricciones que impuso para la fiesta de cumpleaños de su hija Alaïa.

Toni Costa es un reconocido bailarín que en Costa Rica suma fama por ser juez de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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Una celebración con reglas claras

Costa celebrará los 11 años de su hija este domingo en un condominio en Heredia, en una fiesta temática de fútbol que se extenderá durante todo el día.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la actividad, sino una serie de restricciones sobre fotos y videos que deben respetar los invitados.

Estas son las restricciones que impuso Toni Costa a los asistentes a la fiesta de su hija en Costa Rica. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué está prohibido?

Según la invitación filtrada a La Teja, el juez de Mira quién baila pidió no tomar fotografías ni grabar videos de:

Su hija Alaïa junto a su pareja, Mimi Ortiz

Él junto a Jay (hijo de Mimi)

Jay y Alaïa juntos

Los cuatro compartiendo en una misma imagen

La medida generó gran conversación en redes sociales.

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¿Por qué Toni Costa restringió algunas fotos y videos en la fiesta de su hija?

Toni responde sin rodeos

Ante las dudas, Costa fue consultado en Instagram y confirmó que las restricciones son reales.

“Hay que respetar el entorno y la dinámica familiar. Si nosotros mismos nunca hemos compartido una foto de los cuatro juntos… es seguir respetando eso”, explicó.

El bailarín también dejó claro que la decisión responde al respeto hacia las otras figuras parentales: Adamari López, madre de su hija, y Daniel Morúa, padre del hijo de Mimi.

“Hay que respetar a la madre de mi hija y al papá de su hijo… simplemente se le pidió a los invitados que cuidaran ese detalle”, afirmó.

¿Le pidieron a Toni Costa imponer prohibiciones en fiesta de su hija?

Una decisión personal

Costa enfatizó que la medida fue tomada por él y no por presión externa.

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“Nadie me ha pedido nada de nada, simplemente tengo dos dedos de frente y respeto demasiado a mi entorno familiar”, aseguró.

Además, adelantó que, pese a las restricciones, la fiesta será todo un espectáculo y que compartirá parte del festejo en sus redes.