Toni Costa explicó el porqué de las prohibiciones que tienen los invitados a la fiesta de su hija

El bailarín español Toni Costa salió al paso de la polémica y explicó este sábado el motivo de las restricciones que impuso para la fiesta de cumpleaños de su hija Alaïa.
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Una celebración con reglas claras
Costa celebrará los 11 años de su hija este domingo en un condominio en Heredia, en una fiesta temática de fútbol que se extenderá durante todo el día.
Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la actividad, sino una serie de restricciones sobre fotos y videos que deben respetar los invitados.
¿Qué está prohibido?
Según la invitación filtrada a La Teja, el juez de Mira quién baila pidió no tomar fotografías ni grabar videos de:
- Su hija Alaïa junto a su pareja, Mimi Ortiz
- Él junto a Jay (hijo de Mimi)
- Jay y Alaïa juntos
- Los cuatro compartiendo en una misma imagen
La medida generó gran conversación en redes sociales.
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Toni responde sin rodeos
Ante las dudas, Costa fue consultado en Instagram y confirmó que las restricciones son reales.
“Hay que respetar el entorno y la dinámica familiar. Si nosotros mismos nunca hemos compartido una foto de los cuatro juntos… es seguir respetando eso”, explicó.
El bailarín también dejó claro que la decisión responde al respeto hacia las otras figuras parentales: Adamari López, madre de su hija, y Daniel Morúa, padre del hijo de Mimi.
“Hay que respetar a la madre de mi hija y al papá de su hijo… simplemente se le pidió a los invitados que cuidaran ese detalle”, afirmó.
Una decisión personal
Costa enfatizó que la medida fue tomada por él y no por presión externa.
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“Nadie me ha pedido nada de nada, simplemente tengo dos dedos de frente y respeto demasiado a mi entorno familiar”, aseguró.
Además, adelantó que, pese a las restricciones, la fiesta será todo un espectáculo y que compartirá parte del festejo en sus redes.