Mimi Ortiz se disculpa, pero defiende así su polémica opinión del “50-50” en pareja, ¿le echó más leña al fuego?

La modelo y presentadora de Teletica Mimi Ortiz se disculpó este jueves por la controversia que generó su opinión sobre el “50-50” en la vida de pareja, aunque dejó claro que no se retracta de lo que dijo.

Mimi Ortiz y Toni Costa llevan poco más de un año de relación amorosa. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

La también figura de Sábado feliz encendió el debate tras sus declaraciones en el pódcast Mis Cielas, donde habló de cómo concibe la dinámica en una relación.

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La frase que desató la polémica

“Tengo mi relación. Él (Toni Costa) tiene su casa y yo tengo mi casa, soy 100 por ciento independiente, pero si Dios al final hace que todos nuestros planes surjan como queremos y nos casamos y vamos a vivir juntos, aún así yo teniendo mi dinero, no voy con un 50 por ciento”, afirmó Ortiz.

Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, lo que la llevó horas después a pronunciarse nuevamente en su cuenta de Instagram.

Mimi Ortiz pidió perdón por controversial opinión y explicó su punto de vista con detalle. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

“Perdón por esta opinión tan polémica”

“Chicas, perdón por esta opinión tan polémica, pero Dios nos creó con roles específicos”, expresó la presentadora en una historia.

Lejos de echarse para atrás, Mimi aprovechó para profundizar en su postura y explicar cómo entiende los roles dentro de una relación de pareja.

Los roles de la mujer en la familia, según Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

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El rol de la mujer, según Mimi

Desde su óptica, la mujer tiene un papel clave en la construcción del hogar y la familia.

Ortiz señaló que la mujer fue creada “para sumar, sostener y potenciar. No para ser menos”, además de dar vida no solo en lo biológico, sino también en lo espiritual.

También mencionó funciones como administrar y edificar el hogar, ser una influencia emocional y espiritual, y luchar con propósito.

“No fue creada débil, fue creada para luchar, resistir, transformar”, afirmó.

Los roles del hombre en la familia, según Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

El rol del hombre en la relación

En cuanto a los hombres, destacó que su rol es el de líder, pero “no controlador”.

Además, los describió como amadores “sacrificiales”, lo que —según explicó— implica proteger emocionalmente, cuidar, honrar y priorizar a la mujer.

También mencionó el papel de proveedor, no solo en lo económico, sino como protector y responsable del crecimiento de la familia.

Mimi Ortiz dijo que no es un 50 por ciento, sino un 100 por ciento que tiene que dar tanto hombres como mujeres en una vida en familia. (Instagram/Instagram)

“No es 50-50, es 100-100”

Ortiz dejó clara su postura sobre el debate que generó su comentario inicial.

“Entonces, mis cielas, no es 50, 50; es que cada uno cumpla su rol al 100 por ciento para ser un verdadero equipo”, expresó.

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Incluso fue más allá al señalar que, para construir una relación sólida, ambas partes deben trabajar en sí mismas.

“Usted no puede pretender encontrar un hombre de verdad si usted no es una mujer de verdad”, dijo.

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Aclaración final

La presentadora cerró su mensaje aclarando que su postura no significa que una persona deba cargar con todo mientras la otra no aporta.

“Por eso no es solo que pague todo mientras yo estoy acostada en el sillón. Repito: cada quien ejecuta su rol al 100 por ciento y nosotras mujeres tenemos un trabajo más importante que solo hacer dinero”, concluyó.

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