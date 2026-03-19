Comentario de Mimi Ortiz sobre plata en pareja desata reacciones y ponen en alerta a Toni Costa

Mimi Ortiz habló sin filtros sobre el dinero en pareja. (redes/Instagram)

El comentario de Mimi Ortiz sobre cómo maneja el tema del dinero en una relación desató todo tipo de reacciones en redes sociales, al punto de que varios seguidores no dudaron en mencionar a Toni Costa y ponerlo en alerta por lo que ella dejó entrever.

“Tengo mi relación, él tiene su casa y yo tengo mi casa, soy 100% independiente, pero si Dios al final hace que todos nuestros planes surjan como queremos y nos casamos y vamos a vivir juntos, aún así yo teniendo mi dinero, yo no voy con un 50%”, dijo la guapa en el programa Mi Cielas Podcast.

Mimi Ortiz suelta polémica frase sobre dinero en pareja y ponen en alerta a Toni Costa

La presentadora dejó claro que el tema económico en su relación es algo que su pareja tiene totalmente entendido.

“Para mí eso es una regla, porque al final él va a cumplir su rol y yo voy a cumplir mi rol, porque sí hay roles. A mí no me venga a decir que las mujeres empoderadas. Empoderadas nada, somos empoderadas porque nos toca, pero en realidad ese no es nuestro rol”, dijo.

Sus declaraciones generaron debate en redes sociales. (redes/Instagram)

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes opinaron tanto a favor como en contra.

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“Que se prepare Toni, puede hasta perder su casita en Miami con esta mujer”, “Total, la misma Biblia lo dice”, “Concuerdo, en casa las mujeres asumen muchas tareas que muchas veces no se visibilizan y menos se remuneran 50/50 no sería justo”, fueron algunos de los comentarios.

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Incluso, una seguidora le expresó que estaba de acuerdo con su postura, a lo que Ortiz respondió sin filtros: “Solo así haremos que los niños de 40 años crezcan y maduren”.