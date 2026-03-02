Farándula

Mimi Ortiz y Toni Costa viven romántica escapada por altamar

Mimi Ortiz y Toni Costa siguen viviendo su amor en todo momento y lugar

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez

El romance entre Mimi Ortiz y Toni Costa sigue viento en popa. La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en altamar, demostrando que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Mimi Ortiz y Toni Costa, exparticipantes de Mira quién baila de Teletica.
Mimi Ortiz y Toni Costa disfrutan de su amor en altamar. (redes/Instagram)

La conductora del programa Sábado feliz, Libni Ortiz, se embarcó en un crucero de siete días como parte de un compromiso laboral, ya que es embajadora de una marca de inversiones por internet. Sin embargo, decidió no vivir la experiencia sola y optó por invitar a su pareja a sumarse a la travesía.

LEA MÁS: “No sos solo mi pareja”: El mensaje de Mimi Ortiz que hizo reaccionar a Toni Costa como nunca antes

Mimi Ortiz y Toni Costa disfrutan de su primer crucero juntos

Según contó la modelo, no le costó mucho convencer al bailarín español de acompañarla, por lo que este fin de semana se subieron al barco rumbo a República Dominicana para disfrutar de unos días de descanso y romance lejos de la rutina.

Cabe recordar que Ortiz, quien también fue participante de Mira quién baila, ha compartido en diversas ocasiones lo feliz que se siente en esta etapa de su vida, algo que también se ha reflejado en sus redes sociales, donde la pareja suele mostrar momentos de complicidad y cercanía.

LEA MÁS: Ex de Toni Costa: “Yo no volvería con nadie y menos si después de estar conmigo está con alguien peor que yo”

Este es el primer viaje por altamar que hacen juntos y, aunque ella anda más en plan trabajo, igual sobra el tiempo para disfrutar de su amor y de los atractivos que ofrece el crucero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mimi OrtizToni CostaMira quién bailaToni Costa novia
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.