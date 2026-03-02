Mimi Ortiz y Toni Costa viven romántica escapada por altamar

El romance entre Mimi Ortiz y Toni Costa sigue viento en popa. La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en altamar, demostrando que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Mimi Ortiz y Toni Costa disfrutan de su amor en altamar. (redes/Instagram)

La conductora del programa Sábado feliz, Libni Ortiz, se embarcó en un crucero de siete días como parte de un compromiso laboral, ya que es embajadora de una marca de inversiones por internet. Sin embargo, decidió no vivir la experiencia sola y optó por invitar a su pareja a sumarse a la travesía.

Mimi Ortiz y Toni Costa disfrutan de su primer crucero juntos

Según contó la modelo, no le costó mucho convencer al bailarín español de acompañarla, por lo que este fin de semana se subieron al barco rumbo a República Dominicana para disfrutar de unos días de descanso y romance lejos de la rutina.

Cabe recordar que Ortiz, quien también fue participante de Mira quién baila, ha compartido en diversas ocasiones lo feliz que se siente en esta etapa de su vida, algo que también se ha reflejado en sus redes sociales, donde la pareja suele mostrar momentos de complicidad y cercanía.

Este es el primer viaje por altamar que hacen juntos y, aunque ella anda más en plan trabajo, igual sobra el tiempo para disfrutar de su amor y de los atractivos que ofrece el crucero.